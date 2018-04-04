Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Selim Kosif, Metin Doğan ile teknik heyet ve futbolcular katıldı.
Otobüsün teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Doğan, şunları kaydetti:
"Uzun yıllardır bize kara yolu ulaşımında yardımcı olan Gürsel Turizm'e teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir günde otobüsün teslim töreni yapılıyor. 4 Nisan 2015'te büyük bir facianın eşiğinden dönmüştük. O gün eğer şoförümüz Ufuk dirayetli davranmasaydı, o otobüs biraz ilerideki viyadükten aşağıya gitseydi, bugün burada bunları konuşamazdık. 3 senedir söylüyoruz, hala failler ortada yok. 3 senedir Türkiye'nin en büyük kulübünü katliam aşamasına getiren, otobüsü kurşunlayan insanlar ortada yok. Biz her 4 Nisan'da, her nefesimiz yettiğince bunu söyleyeceğiz onlar da duymamaya devam edecek. O gün Fenerbahçemizi Allah korudu. İçimizin biraz soğuması için 4 Nisan 2015'in faillerini bulurlar umarım."
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise bilerek bu tarihte bu teslim törenini yaptıklarını anlatarak, "Türk futbol tarihi adına 4 Nisan 2015 kara bir lekedir. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu otobüs şu anda sektörün en iyisi, en konforlusu ve en çevreci modeli. Yarım asırdır Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz. İnşallah tam asır Fenerbahçe'ye hizmet etmek bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından futbolcular otobüsün içini gezdi. Otobüsü beğendiklerini dile getiren futbolcular, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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