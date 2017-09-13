Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Fenerbahçe Spor Kulübü, vefat haberiyle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Kulübümüzün Asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yöneticimiz Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet; Dinçay ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü''
HAKAN DİNÇAY KİMDİR?
1961 yılında İstanbul'da doğan Hakan Dinçay ömrünü Fenerbahçe'ye adadı. 1994 yılından beri aktif olarak Fenerbahçe'ye hizmet etti. 2002'den bu yana da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nin başarılarında önemli rol oynayan insanlardan biri oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım amatör sporlara daha fazla eğilme kararı aldığında Hakan Dinçay'ı da voleybol şubesinde görevlendirdi. O zamana kadar Fenerbahçe'nin kadınlarda da erkeklerde de şampiyonluğu yoktu. Fenerbahçe, son 15 yılda voleybolda büyük başarılar kazandı. Türkiye'de kadınlarda ve erkeklerde üst üste şampiyonluklar gelirken sarı lacivertliler Avrupa'da ve dünyada büyük başarılar elde etti. Erkek Voleybol Takımı da Avrupa'dan kupa getirmeyi başardı. Bu süreçte Hakan Dinçay hep voleybol şubesi sorumlusu olarak görev yapıyordu.
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