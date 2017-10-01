Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat: TFF'nin ensesindeyiz

Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Fenerbahçe- Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe maçlarıyla ilgili olarak konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre Bülent Yıldırım ve PFDK'nın Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği cezaları değerlendiren Fırat, TFF'nin 'ensesinde' olduklarını söyledi.



Akhisar maçı ve o maçın hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili konuşan Fırat, "Akhisar maçında yaşananlar tam bir skandal. Hakemin niyeti daha maça çıkarken belliydi. Evet, takımımız kötü oynadı. Ama takım kötü oynadı diye hakemler bize karşı böyle kararlar mı vermeliler? Biz belki de 11 kişi oynarken bu maçı çevirebilirdik..." değerlendirmesinde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in önceki gün öne sürdüğü TFF'nin yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'tan bazı görüntülerin kaldırılması talebine değinen Fırat, "Rıdvan Dilmen'in iddialarına yanıt gelmedi. Aynı soruları biz de soruyoruz. Şenol Güneş'in hakeme 'o... ç...' dediği herkes tarafından görüldü. Bu rapor kim tarafından ve nasıl değiştirildi? TFF'den kim, neden BeIN SPORTS'u arayarak bazı görüntülerin çıkarılmasını istedi? BeIN SPORTS'tan sonra neden diğer ATV ve TRT gibi özet yayınlayan kanallar arandı ve bu görüntülerin çıkarılması rica edildi? Bu iki soruya yanıt versinler. Bu olayların sonuna kadar takipçisiyiz. Bundan sonra TFF'nin ensesindeyiz. Attıkları her adımı izleyeceğiz. Zannetmesinler ki daha önce yaptıkları gibi her şey yanlarına kâr kalacak. Ayrıca şunu merak ediyorum, hakemler kendilerine 'S... git' ve 'O... ç...' diyen bir teknik direktörün maçlarına nasıl çıkacak ve nasıl idare edecekler?" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK HAK MAHRUMİYETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra statta çekilen el hareketi fotoğrafıyla gündem olmuş ve Beşiktaş maçında soyunma odasında hakeme bağırdığı gerekçesiyle 4 aylı hak mahrumiyetiyle 100 bin liralık ceza almıştı. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre raporlarda Önder Fırat’ın hakeme yönelik sarf ettiği tek söz “Amma eyyam yaptın” olarak belirtilmesine rağmen böylesine ağır bir yaptırım uygulanması manidar bulundu. Önder Fırat, “Bu akılalmaz, orantısız, taraflı cezalar açık ve net olarak gösteriyor ki sözün bittiği yerdeyiz. Federasyon rengini net olarak belli etti. Bu cezalar neden iki sezon önümüzün kesildiğini, bu sezon da işimizin zor olduğunu anlatması açısından da ayrıca dikkat çekici” dedi.





"SUSA SUSA BUGÜNLERE GELDİK"

Fırat, “Akreditasyon kartım olmadığı için verilen bir aylık cezaya hiç itirazım yok. Ama ekstradan 3 ay anormal. Küfür yok, hakaret yok. Aferin mi diyecektim? Zaten susa susa bugünlere geldik. Bana veriyorlar 4 ay, Şenol Güneş 80 milyonun gözü önünde hakemlere küfür ediyor, hakaret ediyor, 1 maç... Onu da vermeselerdi! Ben hakemlerin yerinde olsam Şenol Güneş’in maçlarına bile çıkmam. Beşiktaş’ın yöneticisi ‘emek hırsızları’ diyor ceza almıyor. Bu kelimeyi kullandığı için geçmiş yıllarda aylarca ceza alan F.Bahçeli yönetici dolu. Bu nasıl tarafsızlık” diye konuştu. Bu arada, F.Bahçe’de yöneticiler aldıkları para cezalarını aynı Beşiktaş Kulübü’nde olduğu gibi kendi ceplerinden ödüyor. Önder Fırat bu konuda da “F.Bahçe’de yönetici kulübe yük mü bindirir? Bizde kimse bu paraları kulübe ödetmez. Kulübe ödeme zorunluluğu bile getirseler üzerine 100 bin lira daha koyup kulübe 200 bin lira olarak öderim” ifadelerini kullandı.

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