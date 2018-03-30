Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında başkan adaylığını açıkladı.

Basın toplantısı sonrası konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, sadece adaylığını açıkladı. Projelerini ileride açıklayacak. Saygı ve sevginin olduğu sonunda Fenerbahçe'nin kazanacağı bir seçim olacak. Ali bey de güçlü bir aday. Bizim de Türkiye projemiz var, duyuracağız."

"Aziz Yıldırım büyük hayaller kuran ve peşinden koşan bir insan. Biz de onu destekleyeceğiz. Heyecan tabii ki olmalı. Aziz Yıldırım kazanacak."

"Seçim süreci çok erken başladı. Haliyle branşları etkiliyor. Taraftarımız da etkileniyor. Önceliğimiz takımımızı desteklemek olmalı. Herkes bir adayı sever, diğerini sevmeyebilir ama yarışmaya çok yansıtmamak lazım."

Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un başkan seçilmesi halinde büyük transferler olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise "Ali beyden böyle bir şey duymadım. İki başkan adayı da UEFA kurallarını biliyor. Aziz Yıldırım yılların başkanı. Spekülasyon şu an. O yapar bu yapamaz demek doğru değil." yanıtını verdi.