Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatkma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.07.2018 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ve muvafakatlarını sunan;
Sayın Mehmet Sina Afra, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Vefa Küçük'ün görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere ve
Sayın Gürel Aydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali İhsan Karacan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulumuzun 529 sayılı kararı ile seçilmişlerdir."
TARAFTARDAN TEPKİ
Sina Afra, 2011 yılında Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmıştı. "Şampiyonlar Ligi'nde neden Trabzon destekleyeceğimi sorarsanız koyu Fenerli olmama rağmen bizimkilerden gelen tepkilerden utandım" diyen Sina Afra'ya o dönem de tepki gösterilmişti.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile ilgili Fenerbahçe Kongre üyesi Sina Afra’nın attığı bir tweeti okuyarak ‘Ali Koç’un Listesinde hayırlı olsun’ demiş ve bu konuşmanın ardından Ali Koç bir kez daha söz alarak Sina Afra ile ilgili Aziz Yıldırım’a dönerek ‘Sina Afra bey yönetimimizde yok, çamur atarken bilgilerinizi kontrol edin. Çok istediğinizi biliyorum belki de onun için tedbiri kaldırdınız’ cevabını vermişti.
Sina Afra'nın yönetime girmesinin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada bu karara tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:
"Aziz Yıldırım, Sina Afra'yı söyleyince kongrede ne demişti Ali Koç? 'Listede olmasını bekliyordunuz değil mi?' demişti. Kongre üyelerine mi kazık attı, Aziz Yıldırım'a mı yoksa taraftara mı? Siz karar verin. Kokusu çabuk çıkıyor bazı şeylerin."
"Acıbadem sponsorluğuna nasıl kızdıysam, üzüldüysem, kahrolduysam Sina Afra'nın yönetime girmesiyle beraber aynı hisleri yaşadım. Olamaz, olmamalı..."
"Sina Afra yönetime alınmış sanırım. Metin Şen'in yönetimde oluşunu asla kabullenmiyorken bir de Sina Afra çıktı. Her ikisinin de yeri Fenerbahçe yönetimi değildir benim için. İkisinin de varlığını kabullenmiyorum kendi adıma."
"3 Temmuz günü Sina Afra'yı göreve getirenler utansın..."
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