Fenerbahçe Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kupası

33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Banvit maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak?
FENERBAHÇE-BANVİT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe-Banvit maçı 4 Ekim Çarşamba (bugün) günü saat 19.00'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe kupayı daha önce 7 kez kazanırken, Banvit ise ilk finalinde kupayı kaldırmaya çabalayacak.
FENERBAHÇE 7. KEZ KUPAYI KALDIRMAYI HEDEFLİYOR
Fenerbahçe, 6 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu.
Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen'i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital'ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti.
Fenerbahçe, geçen sezon da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
GALATASARAY İKİ KEZ KUPAYI KALDIRDI
Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi.
Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.
BEŞİKTAŞ'IN BİR ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı.
Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.
ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.
Kupanın 32 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN ŞAMPİYONLARI
Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|1984-1985
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1985-1986
|Efes Pilsen
|Galatasaray
|1986-1987
|Karşıyaka
|Beşiktaş
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|Fenerbahçe
|1988-1989
|Çukorova
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1990-1991
|Fenerbahçe
|TOFAŞ SAS
|1991-1992
|Efes Pilsen
|Paşabahçe
|1992-1993
|Efes Pilsen
|TOFAŞ SAS
|1993-1994
|Fenerbahçe
|Efes Pilsen
|1994-1995
|Ülkerspor
|Galatasaray
|1995-1996
|Efes Pilsen
|Türk Telekom
|1996-1997
|Türk Telekom
|Efes Pilsen
|1997-1998
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|1998-1999
|TOFAŞ
|Efes Pilsen
|1999-2000
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|2000-2001
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2001-2002
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2002-2003
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2003-2004
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2004-2005
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2005-2006
|Efes Pilsen
|Alpella
|2006-2007
|Fenerbahçe Ülker
|Efes Pilsen
|2007-2008
|Türk Telekom
|Fenerbahçe Ülker
|2008-2009
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2009-2010
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2010-2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe Ülker
|2011-2012
|Beşiktaş
|Anadolu Efes
|2012-2013
|Fenerbahçe Ülker
|Galatasaray Liv Hospital
|2013-2014
|Pınar Karşıyaka
|Fenerbahçe Ülker
|2014-2015
|Anadolu Efes
|Pınar Karşıyaka
|2015-2016
|Fenerbahçe
|Anadolu Efes
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