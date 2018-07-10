Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ile prensipte anlaştı. Anlaşma sonrası Fenerbahçe taraftarlarınca Barış Alıcı yakından takip ediliyor. Barış Alıcı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Barış Alıcı ile ilgili merak edilenler...

BARIŞ ALICI KİMDİR - KAÇ YAŞINDA?

24 Haziran 1997 yılında doğan Barış Alıcı 21 yaşındadır. Kanatta forma giyen Barış Alıcı geçen sezon 33 resmi maçta forma giyerken 10 gol 10 asistlik bir performans sergilemişti. 2000 doğumlu Berke Özer ise geçen sezon sadece 6 maçta görev aldı.

Tam adı: Barış Alıcı

Doğum tarihi: 24 Haziran 1997

Yaş: 21

Boy: 1,80 m

Mevki: Orta saha - Orta saha sağ

Ayak: Sağ

Piyasa değeri: 1,5 milyon Euro

Son sezon performansı: 32 maç 10 gol 10 asist