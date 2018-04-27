Fenerbahçe Coachu Zeljko Obradovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Burada kaybettiğimiz maçtan sonra oyun tarzımızda değiştirmemiz gereken bazı şeyler vardı. Tabii ki savunma önemli ancak bizim için hücum daha önemliydi. İyi oynadık, çok iyi oynadık ve kazandık. Özellikle ilk 5 dakika sonrası gösterdiğimiz performans çok önemliydi” dedi. Obra, sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyilerdi. Baskonia’yı da tebrik ediyorum. Çok iyi oyuncuları var. Hem yıldızları hem kenardan gelip önemli roller üstlenen çok iyi isimleri var. Sezon başında “Baskonia belki Final Four’a gidebilir” deniliyordu. Ancak bence dört maçın sonunda Baskonia’dan daha iyiydik. Önümüzde ilk olarak Türkiye Ligi’ndeki Uşak Sportif maçı var. Ondan sonra Final Four’a bakacağız.”



‘ÇOK SAVAŞTIK’

• Jan Vesely: “Kolay bir seri değildi ama savaştık. Final Four’u taraftarlara armağan ediyorum.”

• Datome: “Oyuncular kaybetmiş olabiliriz ama coach hala burada. FinalFour’da elimizden geleni yapacağız.”

• Melli: Bu benim ilk Final-Four’um. Bu nedenle çok mutluyum. Bu sezonki hedeflerimizden biriydi. Burada iyi iş çıkardık ve harika bir oyun oynadık.”

OBRA İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe Doğuş’ta başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia’yı geçerek kariyerinde bir ilke daha imza attı. Sırp başantrenör, Sarı-lacivertliler’in İspanyol ekibini yenmesiyle organizasyonda ilk kez, çalıştırdığı bir takımı üst üste 4 yıl Final-Four’a taşıdı. Obra ayrıca, 17. kez son dörtte mücadele etmeye hak kazandı. Başantrenörlük kariyerinde 23. sezonunu geçiren Obradovic, çalıştırdığı takımlardan Panathinaikos’la 8, Fenerbahçe’yle 3, Real Madrid’le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona’yla ise birer kez Final-Four’da yer almıştı. Geçen sezon Fenerbahçe’yi bu kulvarda şampiyonluğa ulaştıran Obradovic, 9 kezle Euroleague’i en fazla kazanan başantrenör unvanını elinde bulunduruyor.