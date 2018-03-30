Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İzmir'de Fenerbahçelilere hitap ediyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hayatlarımızı, Fenerbahçe'nin maç takvimine göre planlamayı; bayraklarımızı, binalara asmayı; yüz binlerce taraftarımızla Bağdat Caddes'inde şampiyon takımımızı karşılamayı; kısacası, eski heyecanımızı ve ihtişamımızı çok ama çok özledik."

"Başkanımızın önderliğinde, camiamızın 3 Temmuz kumpasına karşı, eşine rastlanamaz, engel tanımaz dik duruşu, her daim örnek olarak yerini almıştır ve almaya devam edecektir."

"Ülkemizde futbolun, TFF tarafından ulusal olarak oynatılmaya başlandığı 1923 yılından, 90'lı yılların sonuna kadar Fenerbahçe, rakiplerinin önünde olmuştur. 1959 öncesi sayılmayan şampiyonluklarda da rakiplerinden çok önde olan Fenerbahçemiz, her daim zirvede olmuştur."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

"3 Temmuz kumpasına karşı dimdik bir duruş sergileyen takımımız, 3-4 yıldır mali ve idari konuda sıkıntılar yaşamaktadır. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün, bugündür."

"Göreve geldiğimiz takdirde, kulübümüzün kasasına ciddi bir sermaye girişi yapabilmek için 4 Haziran'da çalışmalara başlayacağız. Sermaye kısmında elimizden geleni yapacağız."

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