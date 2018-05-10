Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, Kapalıçarşı'yı ziyaret ederek taraftarlar ve esnafla bir araya geldi.

Kapalıçarşı Esnafları Derneğinin davetlisi olarak geldiği çarşıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç, "Seçim çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Kartopu yuvarlandıkça büyüyor. Çok büyük bir sevgi, teveccüh var. İnşallah bu durum sandığa yansır. Sandığa yansısın veya yansımasın, Fenerbahçe için en hayırlısı olsun." dedi.

Güzel bir seçim dönemi geçmesi temennisinde bulunan Koç, "Güzel bir seçim olsun ve Fenerbahçe kazansın. Bugüne kadar da bu anlayışla ve titizlikle götürdük. Önümüzde 24-25 gün kadar kaldı. Anadolu'ya ineceğiz. Dernek toplantılarımız var. Kapalıçarşı'ya da uzun süredir gelmek istiyorduk ve bugüne nasip oldu. Bu sıcak ilgi, alaka ve teveccüh nedeniyle Kapalıçarşı Esnafları Derneğine de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE SEÇİMLERİ ÇOK İLGİ TOPLUYOR"

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün seçimlerinin medya tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Fenerbahçe seçimleri gördüğünüz gibi çok ilgi topluyor. Başka kulüplerin de benzer tarihlerde seçimleri var ama bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, farkını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken sarı-lacivertli kulübün başkan adayı, "Fenerbahçe'nin çok daha ileri noktalara gidebilecek bir potansiyeli var. Seçildiğimiz takdirde, tüm camiamızla omuz omuza vererek, hedef birliği içinde Fenerbahçe'mizi çok daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Seçilsek de seçilmesek de 4 Haziran tarihi itibarıyla Fenerbahçe için her daim en iyisi olsun." açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN 3 KUPAYI KAZANMA ŞANSI VAR"

Sarı-lacivertli futbol takımının bugün Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Koç, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin sadece bugünkü Ziraat Türkiye Kupası finali yok. Fenerbahçe'nin şu an 3 tane kupayı kazanma şansı var. İnşallah bu akşam başlayacağız. Genelde son haftalar bize ters işler ama inanıyorum ki bu sene farklı olacak. Hocamız da takımı buraya kadar getirdi. Seçimi falan unutup hem basketbola hem de futbola odaklanmamız lazım. Enerjimizi sahaya vermemiz lazım. Fenerbahçe Doğuş'un da THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali var. Fenerbahçe'nin bu 3 kupayı almaması için hiçbir sebep yok. Ben inanıyorum. Bugün başlamak üzere birkaç hafta sonra çok farklı şeyleri kutluyor oluruz. Seçimi falan da düşünmeyiz. Seçim hiç önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'nin her daim başarılı olması. Biz de bu inançla yola çıktık. Takdir görülürse, kongre üyeleri bizi bu göreve layık görürlerse, biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz."

"AYKUT HOCANIN GÖNLÜMDE YERİ BAŞKADIR"

Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda 4. kez bu başarıyı elde edip rekor kıracağı yönündeki soru üzerine, "Aykut hocanın benim gönlümde yeri başkadır. Kupa kazanmasa da benim gönlümde yeri başkadır." dedi.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe için teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu ifade eden Koç, "Bunu 3 Temmuz sürecinde de gördük, yakın zamanda da gördük. Onunla lig şampiyonluğumuz, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalimiz var. Hem saha içinde hem saha dışında duruşuyla Fenerbahçelilerin gönlünde yeri başkadır Aykut Kocaman'ın. Ben ona başarılar diliyorum. İnşallah sadece bugünkü kupayı değil, daha çok kupalar alır kariyeri boyunca. Fenerbahçe'nin zenginliğinin bir parçasıdır Aykut Kocaman. Takımımızın, hocamızın, yönetimimizin yolu açık, şansı bol olsun bugün. İnanıyorum ki kupa ile döneceğiz ve bu kupa başka kupaların habercisi olacak." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin en büyük gücünün taraftarı olduğunu vurgulayan Koç, "Fenerbahçe taraftarının eşi benzeri görülmemiş bir aidiyet duygusu vardır. Bu aidiyet duygusu doğru pozisyonlandığı zaman önemli bir fark yaratacak güçtedir. Hem sportif hem de ekonomik açıdan böyledir. Fenerbahçe'de helvayı yapacak her türlü malzeme vardır." değerlendirmesinde bulundu.

KAPALIÇARŞI'DA KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Kapalıçarşı ziyareti sırasında Ali Koç'a taraftarların ve esnafın ilgisi büyük oldu.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, izdiham nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ziyareti öncesi çarşı önünde bekleyen çok sayıda taraftar, tezahüratlar yaparak Koç'a destek verdi.

Ali Koç, bazı dükkanları da ziyaret ederek esnafla sohbet etti.