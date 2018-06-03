Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı Ali Koç açıklamalar yaptı.

Başkan adayı Ali Koç, Ülker Stadı'nda yaptığı açıklamada "Taraftarlar sayesinde buraya kadar geldik. Onlar bana, biz onlara inandık. Bir hayal gerçekleşiyor. Bize inanıyor seviyorlar. Samimi buluyorlar. Taraftara güvendiğim için aday oldum ben. Ben de bir taraftarım." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a kızgın olup olmadığı yönündeki bir soruya ise "Hayır, niye kızayım, o benim başkanım" diye cevap verdi.