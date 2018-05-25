Ali Koç, Trakya bölgesindeki kongre üyeleriyle Çorlu ilçesinde bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, Tekirdağ'da Trakya bölgesindeki kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Çorlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte Koç, meşalelerle karşılandı. "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları eşliğinde otele giriş yapan Koç, sarı-lacivertli taraftarların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

Ali Koç, basına kapalı gerçekleşen toplantıda projelerini kongre üyelerine anlattı.