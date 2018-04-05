İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Ama öncesinde, kuruluş yıllarımızdan bugüne her Fenerbahçeli’nin genetiğine işlenmiş milli duygularımızla,başta Afrin olmak üzere, vatanımızın dört bir yanında ülkemizin birlik, beraberlik ve bekası için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli evlatlarına en içten duygularımızla muvaffakiyet dilemek istiyoruz."

" Fenerbahçe içinde bugünkü noktaya gelmemde de emeği ve katkısı olan Yüksek Divan Kurulumuzun Eski Başkanlarından Yüksel Günay’ı aramızdan ayrılışının 4. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Toprağı bol, mekanı cennet olsun..."

"HAİN SALDIRIYI UNUTMADIK"



"Ayrıca bugün maalesef futbol takımımızın 3 sene evvel uğradığı hain saldırının da yıldönümü. Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçen saldırının faillerinin halen bulunamamış olması kabul edilebilir değildir. Bu hain saldırıyı unutmadığımızı da buradan ifade etmek istiyorum."

"Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz haziran ayında Mali Genel Kurulumuzda, Allah’ın izniyle, şartlar ne olursa olsun diyerek, başkan adaylığımı sizlerin huzurunda, resmi olarak bir kez daha açıklamıştım. Bu niyetle, bu süreci Kulübümüzün ali menfaatleri ve temsil ettiği değerleri bir gün dahi aklımızdan çıkarmadan, büyük özen, titizlik ve hassasiyetle sürdürdüğümüzü önemle bilmenizi önemle rica ederim."

"Biz Özlediğimiz Fenerbahçe derken; yepyeni, dünü olmayan, köklerine sırt çevirmiş bir dünyayı değil; köklerinden aldığı güçle, Fenerbahçemizin onurlu geçmişini gelecek nesillere taşıyan bir Fenerbahçe hayal ettik.Büyüyen ama Kadıköy’lü ruhunu, ilk günkü heyecanını kaybetmeyen, Lefter’iyle, Mehmetçik Basri’si ile halkın, Türkiye’nin Fenerbahçesini özledik."

"Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu stadımızı, şampiyonluk sayılarındaki ezici üstünlüğümüzü, zaferlerimizi, bu zaferleri yine birlikte kutladığımız günleri, ihtişamlı ama bir o kadar da mütevazı duruşuyla Türkiye’nin en sevilen ve açık ara en çok taraftarına sahip takımı olmayı başaran Fenerbahçemizi özledik. Kısacası, eski gücümüzü ve heyecanımızı, coşkumuzu her şeyden önemlisi yekvücut olmayı, kenetlenmemizi çok ama çok özledik."

"Bugüne kadar Fenerbahçemizin eşi benzeri olmayan gerçek potansiyelini harekete geçirdiğimiz takdirde Fenerbahçe’mizin nasıl bir kulüp olabileceğini anlattık. Bu dünyayı hayal ederken, de stadını yenileyen, kulübüne tesis imkânları sunan, olimpik branşlarda başarılar yaşatan Sayın Başkan ve yöneticilerimizi de hiç unutmadık."

"GEREK MALİ, GEREKSE SPORTİF AÇIDAN SÜRDÜRÜLEMEZ BİR BOYUTA GELMİŞTİR"



"Bundan daima gurur duyduk ve onlara şükranlarımızı ilettik. Hele ki başkanımızın önderliğinde, camiamızın 3 Temmuz kumpasına karşı eşine rastlanamaz, ezber bozan dik duruşunun, her daim ülke tarihinde örnek olarak gösterilecek bir olgu olarak yerini aldığını hep söyledik. Ancak bugün geldiğimiz noktada camiamız maalesef özellikle son 3-4 yılda yönetimsel anlamda; gerek mali, gerekse özellikle futbol noktasında sportif açıdan ve her şeyden önemlisi ise camia değerleri açısından sürdürülemez bir boyuta gelmiştir."

"3 TEMMUZ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

"Yeri gelmişken bununla bağlantılı olarak çok konuşulan Yargıtay konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, 3 Temmuz Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisidir. Bunun başka türlü düşünmenin imkanı yoktur."

Camiada önümüzdeki yıllarda görev alacak her başkan ve yönetim tüm bireyleriyle sonuna kadar bu sürece sahip çıkmak ve haklarımızı savunmak zorundadır. Seçildiğimiz takdirde bu alçak saldırının peşini asla bırakmayacağımıza, uğradığımız zararların tazmini için var gücümüzle çalışacağımıza hiç şüpheniz olmasın."

"BU SÜREÇ BİTMEYECEK"

"Ancak yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyeceğini, bu sürecin bir üst mahkemesi olduğunu, olabileceğini ve bu durumda senelerce bu sürecin sürüncemede kalabileceğine inandığım için, yani diğer bir deyişle bu dava yarın da bitebileceği, 3-5 sene de sürebileceği için ve her şeyden önemlisi bu sürece sonuna kadar sahip çıkacağıma güvendiğim ve kendimden şüphe duymadığım için, Fenerbahçemizin gelmiş olduğu noktadaki değişim ihtiyacına istinaden yarın çok geç olabilir diyerek; bu yola çıktık. Bu yolda Allah utandırmasın."

YOL HARİTASINI AÇIKLADI



"Arzu ettiğimiz ve gecemizi gündüzümüze katarak sizlerle beraber ortaya çıkarmak istediğimiz Fenerbahçe nasıl bir Fenerbahçe? Biz neyi kast ediyoruz? Bugüne kadar birçok toplantıda açıkladığımız bu detayları bir kez daha vurgulamak istiyorum."

"Şeffaf, hesap veren, ayakları yere sağlam basan bir mali yapı ile her anlamda özgür bir Fenerbahçe."

"Bu güçlü yapının yanında istikrarlı sportif başarısı ile ulusal ve global arenada yükselen, değerlenen bir Fenerbahçe."

"1907’den bu yana taşıdığı ilke ve değerleri, çağdaş, vizyoner ve saygılı bir yönetimle gelecek nesillere taşıyan bir Fenerbahçe."

"Türk sporunun marka değerini yükselten öncü, her anlamda kıstas ve örnek bir Fenerbahçe."

İyiliği, bereketi, umudu ve halkı temsil eden, bu temsil ve güçle toplumsal fayda sağlayan bir Fenerbahçe. Sosyal sorumlulukta da şampiyon bir Fenerbahçe.

"Ve her şeyden önemlisi, eleştiriye açık, demokrasinin tüm değerlerini yerine getiren, kutuplaştırmanın ve ötekileştirmenin değil, karşıt görüşlere tahammülün olduğu, hayat görüşü ve hayattaki rolü ne olursa olsun, dünyası Fenerbahçe olanların bir ve bütün olduğu, hedef birliği sağlamış, omuz omuza yürüyen bir Fenerbahçe."

"Göreve geldiğimiz takdirde, kulübümüzün kasasına çok ciddi bir sermaye girişi yapabilmek için 4 Haziran sabahı itibariyle çalışmalara başlayacağız."

"Olimpik şubelerimiz, arttırılmış sponsorluklarla desteklenerek, her branşta zirvede olmak için tüm ihtiyaçları karşılanacaktır. Amatör şube olarak adlandırdığımız alanda rakiplerimize nazaran çok daha iyi durumdayız. Bunun için yönetimimizi de tebrik etmek gerekir. Ve böylece, tüm olimpik branşlarda ulusal ve uluslararası şampiyonluklara devam edilecektir. Bunu gerçekleştirmek için de en büyük dayanağımız; kendi öz kaynaklarımızdan yetişen, Atamızın da istediği ve sevdiği, eğitimli, ahlaklı, zeki ve çevik sporcularımız olacaktır."

"TRANSFER POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ"



"Plansız, programsız bir şekilde transferin son gününde, alelacele piyasa değerinin ve emsallerinin çok üzerinde transferler yapan, kariyerinin son kontratına gelmiş yıldız oyuncuları kadroya katmaya çalışan anlayışı, artık bir an önce değiştirmek zorundayız."

"Görev süremizin ilk döneminde altyapıya yönelik yoğun bir çalışma programımız olacak. 7 ya da 8 tane sahayı içerisinde barındıran bir altyapı tesisi inşa etmek istiyoruz. İkinci dönemimizde ise, A takımımızı da bu tesisin içerisine dâhil etmeyi hedefliyoruz."

"ÇOK ADAYLI BİR SÜRECE GİRDİK"

"Geçen hafta Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ne güzel! Çok sesli, çok adaylı bir sürece girdik. Farklı fikirler, farklı görüşler kurumların ilerlemesine ve kendini geliştirmesine her kurumda müthiş bir katkı sağlar."

"Zaten daha şimdiden seçim sürecimizde yaşanan rekabetin Fenerbahçe’mize neler kazandırdığını da hep birlikte şahit oluyoruz. Birbirimize karşı saygılı, seviyeli, şeffaf, adaletli bir seçim süreci yaşamamızı temenni ediyorum. Seçim bittiği zaman, hepimiz birbirimizin yüzüne bakabilecek, kürsüde kaybedeniyle kazananıyla omuz omuza Fenerbahçe’mizin marşlarını söyleyebilecek durumda olmalıyız."

"BENİ BİR UMUT OLARAK GÖRMENİZ EN BÜYÜK ONURUM"

"25 bin küsur aidat ödendi. Bu da seçimler için bizi mutlu eden bir sinyaldir. Bizim gibi düşünen binler on binler oldu; kartopu her geçen gün büyüdü, hızla da büyümeye devam ediyor. Beni bir umut olarak görmeniz bugüne kadar, hayatımdaki en büyük onurum."

"EN BÜYÜK HEDEFİM..."

"Başkan olduğum takdirde bizim başkanlığımızda gerçekleşecek ilk seçimde şahsen aday olayım ve olmayayım, tüm adayların beraber, kol kola gireceği tamamen eşit ve adil şartlarda yarışacakları bir atmosfer olacağını size buradan veriyorum. Çünkü aynı durumu ben şu an kendim yaşıyorum. Fenerbahçe’mizin acil ihtiyaç duyduğu ve tarihimizin bir büyük beyaz devrimi olacak bu yenilikçi, çağdaş değişimi gerçekleştirmek, en büyük arzum ve hedefimdir."