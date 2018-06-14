Son 12 sezonda 8. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'den sonra 2017-2018'de de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.

Mazbatasını 1 hafta önce alarak göreve başlayan Koç, Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluğuna tanıklık etti.

Karşılaşmayı salonda takip eden Koç, şampiyonluk mutluluğunu taraftaralarla yaşadı. Taraftarlar da yeni başkanlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

OZAN BALABAN KÜRSÜYE DAVET EDİLDİ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün basketboldan sorumlu eski asbaşkanı Ozan Balaban'ı şampiyonluk kupasını kaldırmak için kürsüye davet etti.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan ve yaklaşık 3 yıl basketbol takımında sorumlu olan Balaban, başarılarında pay sahibi olduğu Fenerbahçe Doğuş'u saha içi koltuklarından izleyerek destekledi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 13, 2018

Karşılaşmadan sonra düzenlenen kupa törenine Koç, Balaban'ı da çağırdı. Balaban, şampiyonluk fotoğrafının içinde yer aldı.