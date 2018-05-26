Sunumun ardından kısa bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak. Barcelona, Bayern Münih'te statlar dolu. Spor kültürü orada gelişmiş. 1 Milyon Üye Projesi'nde 100 bine ulaştığımızda, tüzüğe madde koyacağız. Kulüp üyeleri muhakkak stattan kombine alacak. Oyuncu almadığınızda bugün kombine alınmıyor. Böyle olunca bütçe dengesiz oluyor. 1 Milyon Üye Projesi Fenerbahçe'nin lokomotifidir. Bu projeyi ilerletmek Fenerbahçelilerin görevidir. Bayrak sallamakla olmaz. 25 milyon taraftarımız var ve buraya 100 bin, 200 bin insanın üye olması lazım. Yakalandığımız kötü operasyonları atlatmamız lazım."

Fenerbahçe Evleri'nin önemine de vurgu yapan Yıldırım, "Fenerbahçe Evleri, bölgedeki insanların kulübe üye olmasıyla yapılıyor. Bu gelirleri başka türlü yakalayamayız. Saha gelirlerini 2-3 milyon daha artırırsınız. Diğer kalemlerle sağlayamazsınız. Halkın takımı Fenerbahçe, taraftarının sahip çıkmasıyla büyür. 'Ben Fenerbahçeliyim ama bir şey vermem, yönetim kötü, antrenör kötü.' demekle olmaz. Basketbolun 30 milyon avro bütçesi var. Sponsor 11 milyon, saha gelirleri 3 milyon avro. Bu açığı kapatan taraftar olmalı. Kur artınca taraftar da 'Bir şey veremeyiz.' derse hiçbir şey ilerlemez. Taraftar her şeye katılacak. Forma alıyorlar teşekkür ederiz ama diğerlerine de destek vermeliler." ifadelerini kullandı.

SUNUMDAN ÖNE ÇIKANLAR

Sunumda, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde, kazanılan sportif başarılar ile yapılan tesisleşme yatırımlarını anlatılırken, sarı-lacivertli kulübün mali yapısının 10 kat büyüdüğü savunuldu.

Sunumda, başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım'la yeni dönemde bütün branşlarda her sezon Avrupa'nın ilk 8 takımı arasında yer alınması, 2023'te gelirlerin yüzde yüz arttırılması gibi hedeflerin olduğu vurgulandı.

"Fenerbahçe ekolünün" oluşturulacağı ve Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girileceği iddia edilen sunumda, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi"ne de vurgu yapıldı.

"Futbol Yatırımları AŞ" adında bir oluşum kurulacağı ve buraya 5 tane İstanbul'dan pilot takımın katılacağı aktarıldı.

Basketbolda teknik ve sporcu kadrosunun korunacağı, voleybolda ise yabancı oyuncu transferi altyapı sayesinde en aza indirileceği belirtildi.

FB TV'nin dışında sadece Fenerbahçelilere değil tüm sporseverlerin ilgisini çekeceği yeni bir digital spor kanalının kurulacağı da sunumda yer aldı.

Uluslararası seviyede bir giyim markasının daha oluşturulacağı ve e-ticarete önem verileceği ifade edildi.