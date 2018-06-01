Adeta ligi ve transfer gündemini gölgede bırakan ve yaklaştıkça verilen demeçlerle tansiyonu yükselen Fenerbahçe'nin tarihi kongresine saatler kala başkan Aziz Yıldırım son noktayı koydu.

Sporx'e verdiği röportajda, Ali Koç'a yönelik ifadelerini daha da sertleştiren ve mesajlarını daha da netleştiren başkan Yıldırım, Trabzonspor'un FIFA kararını kısa bir süre önce CAS'a taşıdığını açıklayarak, sürecin hem içerde hem de dışarda devam ettiğini ve Ali Koç'un bu konuda kendileriyle aynı gemide olmadığını iddia etti.

"Bu dava konusunda üzerimize oyun oynayanlardan kumpas kuranlardan intikam almak isteyen bana oy versin" diyen Yıldırım, Alex'ten, Valbuena'ya, Kocaman'dan, hakemlere, geçmişten geleceği bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın birbirinden çarpıcı o açıklamaları:

7 YILDIR BOYNUMUZDA İLMİKLE GEZİYORUZ!

-Niye tamam değil de bir dönem daha devam? Tekrar aday olma nedeniniz sadece Yargıtay süreci mi?

"Devam etmemin sebebini aslında iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi 3 Temmuz ve maddi hasarları tanzim edilmesi. Fenerbahçe'ye bir kumpas yapıldı. Bu kumpasın neticesinde bizler tam olarak 7 yıldır boynumuzda ilmik ile geziyoruz. Bizlerin şahsi olarak yaşadıkları, bu konuda en az önemsediğimiz nokta. Asıl önemli olan, Fenerbahçe'nin yaşadıkları, Fenerbahçe'ye yaşatılanlar. Benim dönemimde yaşanan 9 2.liğin en az 4'ünde bir şekilde saha dışı etkenlerin parmağı var. Fenerbahçe'nin bir çok kez önü kesildi. Eminim ki ilerleyen yıllarda bu konu çok daha iyi anlaşılacak. Bizler burada tarihi bir mücadele veriyoruz. Fenerbahçe'nin mücadelesini veriyoruz. Fenerbahçeliler bu mücadele ile tarihe bir not kazıyacaklar. Bu da, Fenerbahçe'nin üzerine büyük bir çamur atıldığı ve Fenerbahçe'nin tüm onuru ve şerefiyle bu mücadeleden aklanarak çıktığı. O nedenle bu sürecin bitip, maddi hasarların telafisi için gerekli çalışmanın ilk etabının yapılması lazım. Bu yapıldıktan sonra artık ben olmayacağım. Son kez adayım"

ONARIM SÜRECİ BİTTİ YÜKSELİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

"İkincisi de 3 Temmuz'a kadar tüm hızıyla Avrupa'nın devleri arasına girmeye hazırlanan takımımız, korkunç bir komploya kurban edildi. 3 Temmuz'dan sonra da bu komplo devam etti, devam ediyor. 3 Temmuz'dan sonra 12 Mayıs ve otobüs kurşunlanması hadisesi, tamamıyla Fenerbahçe'nin katliamına yönelik operasyonlardı. Biz onurlu bir şekilde dik durmasaydık, bu operasyonlar başarılı olacaktı. Ancak hala onurlu bir şekilde dik durmamız, mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor. Artık kumpas ortaya çıktı ancak Yargıtay'ın onayı gerekiyor. Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla birlikte artık yükselişe geçmeye başlıyoruz. Maddi zararların telafisi için gerekli davaları açacağız ve kulüp kasasına kaybolan hasarları enjekte etmeye başlayacağız. Bu böyle olduğunda zaten mali durumda da iyileştirme olacak. Sportif başarılarla birlikte, bu yükseliş perçinlenmiş olacak"

TRABZONSPOR FIFA KARARINI CAS'A TAŞIDI

Eğer genel kurul "devam değil", "tamam" derse sizce hukuki mücadele ne denli sekteye uğrar? Bu süreçle ilgili ne gibi bir zararı olur?

"Bir kumpas davası görülüyor Silivri'de. Bizlere bu operasyonu yapanlar hesap vermeye başladılar. Bu sürecin takibini yapanlar, o kumpas davasını ne kadar yakından takip ettiler. Kumpas davası, adeta bir turnusol kağıdı olmuştur; kimlerin davanın takipçisi olacağını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu kumpasın hesabını, en iyi kumpasa doğrudan maruz kalanlar sorabilir. Biz ürkmeyiz. Buradan size bir bilgi vereyim. Trabzonspor FIFA kararına karşı CAS'a başvurdu. Ali Bey UEFA ile dolaylı görüşüyormuş. Acaba haberi oldu mu?"

GÖNLÜMDEKİ BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ'TU AMA...

- Sizin de gönlünüzdeki başkan Ali Koç değil miydi? Koltuğunuzu gelecekte gönlünüz rahat bir şekilde devredebileceğiniz bir başka adayınız var mı?

"Hayır yok. Gönlümdeki başkan adayı Ali Koç'tu. Ancak bir şarta bağlıydı bu. Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından. Yargıtay kararı nerede? Ben her sabah "acaba hakkımızdaki karar onanacak mı, yoksa bozulacak mı; bu endişe ile uyanıyorum. Yeniden cezaevine girmekten korkum yok ama bu camia bu tablo ile yaşayamaz"

ALİ BEY KAÇAN ŞAMPİYONLUKTAN SORUMLU

-2015'deki genel kurulda, "Ali Koç'a rica ettim, Ali benim kardeşim gibidir. Bana söz verdi aday olacak. Sözünü yemez Ali Koç, yeter ki hazırlansın" dediniz. Ama bugün adaylığına tepki gösterdiniz bunun nedeni sanırım tam anlaşılmadı?

"Aslında çok da iyi anlaşıldı ancak tecahüli arif yapılmaktadır; yani biliniyor ama bilmemezlikten geliniyor. Bizim diğer adayın aday olmasıyla ilgili bir problemimiz yok. Fenerbahçe Spor Kulübü anayasası olan tüzükte başkan adayı olmak için şartlar açıktır. Bizim buradaki etik bulmadığımız nokta, 16-18 ay öncesinden aday olunarak, camianın sırtında doğal bir sopa olmayı tercih etmeleridir. Bu durum Fenerbahçe camiasında bölünmeye ve şampiyonluğun kaçmasına net olarak yol açmıştır"

SÖZÜNDE DURMAYAN BEN DEĞİL ALİ BEY

-Ali Koç sizin için "dava sonuçlanıncaya kadar kulübümüzün başında başkan olarak kalmalı demişti. Henüz dava Yargıtay sürecinde size göre dava sonuçlanmış sayılır mı? Ali Koç yargıtayı bekledikten sonra mı aday olmalıydı size göre… yani bu konuda sözünde durmamış mı sayılır sizin için?

"Söylediğim gibi, sözünü tutmayan burada ben değilim. "Bence" ile başlayan boş cümlelere aldanmayınız, benim başkanlık yapmak gibi bir ısrarım veya hırsım yok. Benim derdim çok net. İfadelerim de çok net. Dava tabi ki sonuçlanmamıştır. Son sözü Yargıtay söyleyecektir; sonrasında da tanzimat davaları açılacaktır"

ALİ BEYE BAŞKANLIK ZAMANIN GELDİ DEMEDİM

-Siz Ali Koç'a 2015'deki genel kurul öncesi sohbetlerinizde "Başkanlık zamanın geldi" dediniz mi?

"Hayır. Ben onu bir yemeğe davet ettim. O yemekte kendisine ve kendisinin belirleyeceği 5 arkadaşına yönetim kurulu üyeliği teklif ettim. Niyetim, Yargıtay'daki dosyaya odaklanmak ve kendisini yavaş yavaş başkanlığa hazırlamaktı, çünkü 2012'de yönetimden çıkmıştı. Kulübe tekrar ısınması gerekmekteydi. Ancak o ailesi istemediği gerekçesiyle kabul etmedi. Sonra da başkan adayı oldu. Bu sefer de ailemle konuştum, izin aldım diyor. Bu izin durumu çok düşündürücü ve değişken bir durum gibi görünüyor"

ALİ POTANSİYEL ADAYIMDI AMA ARTIK DEĞİL

-Peki neden Ali Koç sizin potansiyel adayınız. Yöneticilik deneyiminden aldığınız ışık mı, hangi özellikleri size onu potansiyel aday olarak gösteriyor?

Adayımdı! Şu an artık değil. Az önce de söylediğim gibi aramızdaki akdi bozan Ali Bey oldu. Kendisi aday oldu.

AYLARCA KONGRE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTILAR

2015 genel kurul konuşmanızda "Kimseyi tehdit etmedim her adaya saygı gösterdim" dediniz, sn Ali Koç'un adaylığına saygı gösteriyor musunuz?

"Saygı gösteriyorum; ancak saygıyı görmeyen biziz. 16-18 aydır tüm küfür bizlere ediliyor. Ali Koç'un zamansız ortaya çıkması, camiayı çok net ikiye böldüğü gibi, futbol takımı en ufak bir tökezlemede taraftarın sarıldığı bir malzeme haline getirdi. Ali Koç'u. Yapmayacağız dediler ama kongre çığırtkanlığının alasını yaptılar. Sadece Beşiktaş derbisinin olduğu hafta 3 kez demeç verdiler. Sosyal medyayı takip edin. Seçimlerden sonra, bugün bize küfür eden paralı hesaplar ne olacak?"

GÖZÜ KARA O MU BEN MİYİM?

-Ali Koç, "Başkanım ben sizi hiç tanıyamamışım sizde beni yanlış tanımışsınız. Benim gözüm karadır" dedi. Ali Koç'u yanlış mı tanımışsınız"

"Baya yanlış tanımışım doğru söylüyor. İsterseniz Türkiye Cumhuriyeti içerisinde "Gözü kara" denilince, akla ilk gelen liderler düşünüldüğünde, hangimizin isminin akla geldiğini hiç tartışmayalım. Benim kitabımda ürkmek, korkmak, geri çekilmek yok. Üstelik gözümün üstünde kaşım var"

İNTİKAM ALMAK İSTEYEN BANA OY VERMELİ

-Fenerbahçe genel kurul üyelerinin Ali Koç'a karşı size oy vermeleri için üç neden söyleyebilir misiniz?

"Vefa duyguları varsa, 3 Temmuz'da çektikleri acıları unutmamışlarsa ve tüm engellemelere rağmen intikam almak istiyorlarsa, bir de zor zamanlarda kimin nasıl bir duruş gösterdiğine önem veriyorlarsa, bana oy vereceklerdir"

ALİ BEY BU DAVADA BİZİMLE AYNI GEMİDE DEĞİL

-2015'de siz genel kurulda beraat ettikten sonra bırakıyorum dediniz ve Ekim 2015'de mahkemede beraat ettiniz ancak bu mahkemeden iki üç gün önce Ali Koç ve Burhan Karaçam size gelmiş ancak siz iyi davranmamışsınız diye duyum aldık. Sizden ne istediler nasıl davrandılar siz nasıl cevap verdiniz hatta "Ben üç gün sonraki mahkemenin derdindeyim siz mal derdindesiniz" dediğiniz söyleniyor doğru mu?

"Olay şu. Biz mahkemeye hazırlanıyoruz, yeniden yargılamada artık karar aşamasına gelinmiş. Tedirginiz, diken üstündeyiz. Randevu almak istediler, sebebini sordum. Kulüple ilgili konuşmak istediklerini söylediler. Geldiler. Burhan Bey ile birlikte. Geldiklerinde Nani ve Robin Van Persie'nin transferlerinden duydukları memnuniyetten bahsedip Yandex projesini övdüler. Sonrasında Burhan Bey konuşmaya başladı ancak tavır son derece kötü. Her cümlesine, herhangi bir samimiyetimiz de olmamasına rağmen "Aziz" diye başlıyor. "1, 2, 3, 4" En ufak bir düzelme yok. Ali Bey de müdahale etmiyor. Ben de ayağa kalkıp, "Siz bana hesap sormaya gelmişsiniz, ben dava ile uğraşıyorum. Başka zaman mı bulamadınız" gibi cümleler kurdum. Ali Bey, "Duruşma olduğunu bilmiyorduk" deyince ben daha da sinirlendim. "Bu dava benim şahsi davam değil, Fenerbahçe'nin davası. Nasıl haberin olmaz?" dedim ve "Ben daha ölmedim, ölünce mirasımı paylaşırsınız. Daha davadan haberiniz yok, aynı gemide değiliz" dedim.

MAĞDURİYETE OYNUYOR

-Sayın Ali Koç'un dediği gibi siz kendisinin siyasete gireceğini mi düşünüyorsunuz?

"Böyle bir söylemim, düşüncem veya demecim yok. Ali Bey bu sıralar seçim stresinden olsa gerek sürekli olarak dedikodu üzerinden argüman geliştirip mağduriyet hikayeleri yaratmaya çalışıyor. Rahat olsun, Fenerbahçe başkan olabilmek için bunlara ihtiyacı yok"

-Siz adaylık konusunda sayın cumhurbaşkanımızla görüştünüz mü? Veya bu konuda bir randevü talebiniz oldu mu?

"Adaylıkla ilgili bir görüşmem olmadı. Son dönemde zaten görüşmedik. Birkaç ay önce görüşmüştük en son ancak bu konu yüzeysel konuşmalarımız dışında geçmedi"

ALEX'İ KULLANANIP DUYGULARI SÖMÜRDÜLER

-Sahadaki Alex'i seviyorum diyorsunuz. Dışardaki Alex neden kötü. Kendinden mi kaynaklanıyor yoksa camiadan birileri onu kullanıyor mu?

"Kendinden de kaynaklanıyor olabilir, birileri de onu bilerek veya bilmeyerek kullanıyor da olabilir. Alex veya bir başkası, bu camianın bir değeridir. Alex'i seçim malzemesi ben yapmadım, ortada da bırakmadım daha sonrasında. Biz futbolcularımızla baba oğul gibiyizdir. Alex bugün Brezilya'da, yarın bir bakmışsınız bizim için futbolcu izliyor. Mesele bu değil, mesele bunu kullanıp taraftarların duygularını sömürmek"

KAZANIRIM, ÇEKİNCEM YOK

-Şu anda Türkiye'de kulüp başkanı olarak en eski ve tecrübeli isim sizsiniz. Bu tecrübenize dayanarak seçimle ilgili katılım ne olur. Kazanma yüzdenizi ne görüyorsunuz?

"Kazanacağımızı düşünüyorum, bu konuda bir çekincem yok. Katılımın 20 bin civarı olmasını bekliyorum"

-Üç sene sonrası için bırakacağım dediniz. Sonrasında siyaset yapamam federasyon başkanlığı hiç olmaz çünkü ben tarafım diyorsunuz. Peki Yıldırım Demirören de iyi bir Beşiktaşlı TFF başkanlığı için genelleme yaparsanız kendisi için tarafsız bir federasyon başkanı diyebilir misiniz, geçmişe bakarak?

"Olay sadece Yıldırım Demirören değil, olay kurumlar ve kurullar. Buraların yeterince objektif olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hakem atamaları, hakemler ve hakem gözlemciler noktasında geçtiğimiz sezon olmaması gereken şeyler olduğuna inanıyorum"

-Ligin son haftasında şampiyonluk umudunuz var mıydı?

"Fenerbahçe'den ümidini kesmeyenlerdeniz biz. Tabi ki vardı"

EN ÇOK GALATASARAY MAÇINA ÜZÜLDÜM

-Bu yıl için en üzüldüğünüz maç hangisi oldu?

"Her puan kaybettiğimizde, en az en fanatik taraftarımız kadar üzülüyorum. O gece uykusuz geçiyor. Ancak en sinirlendiğim maçlardan biri sahamızda oynadığımız Galatasaray maçıydı. 3 penaltıdan birini verse şampiyon Fenerbahçe'ydi"

Yılın tartışması Valbuena'yı yedek bırakılması bu konuda sizin bir futbolsever olarak düşünceniz nedir?

"Hocamızın tasarrufudur. Biz ne söylesek boştur, hocamız oyuncularımızı en iyi tanıyan insandır. Dolayısıyla bir hesabı vardır diye düşünüyorum. Zaten sonradan girdiği maçlarda yaptığı etki de ortada"

HAKEMLİK ADINA BU YIL ENTERESAN İŞLER OLDU

Geçen sezonlara oranla TFF kurullar ve hakemler lige ne kadar etki ettiler?

Etki etmekten öte ne yazık ki ligin kaderini belirlediler. Bizim maçta çok kritik pozisyonda golü verme başarısını gösteren hakem, bir sonraki hafta, diğer 3'lü görev alırken dinlendirildi. Bu çok net bir mesajdır diğer hakemlere. Bu yıl hakemlik adına enteresan işler oldu, bunun detaylarına ilerde gireceğiz..Olup biteni görmediğimizi mi zannediyorlar acaba?

Galatasaray, Fatih Terim ile anlaştığında bir Fenerbahçeli olarak ne düşündünüz?

"Biz kendi işimize bakıyoruz"

Aynı kulüp… Aynı yönetim. Ama futbolda teknik direktör istikrarı yok basketbolda tam aksine var. Sizin için teknik direktör ve koç için aradığınız kriter nedir?

"İki branşın dinamiği birbirinden çok farklı. Basketbolla futbola aynı mantalite ile yaklaşamazsınız. Birindeki ekonomik skala diğerinin çok daha fazla ötesinde ve içerisinde bir çok farklı parametre var ikisinde de. Dolayısıyla ortak kriterler bütünü sıralayamayız. Böyle olsaydı Barcelona futbol takımı kadar basketbol takımı da başarılı olurdu"

TRANSFERİ HOCA YAPMALI

-Transferleri kim yapıyor? Hocalar mı bulup getiriyor, yönetim onay veriyor; yoksa yönetim bulup hocalara mı onaylatıyor? Sizce transferde doğru olan sistem hangisidir?

"Doğru olan hocanın isteklerine göre hareket edilmesi. Bizde de böyle oluyor çoğunlukla"

-Dünyaya örnek gösterilen, adından "muhteşem koro" diye söz edilen Fenerbahçe seyircisi tribünlerden niye çekildi? Bu konuda gerçek bir araştırma var mı? Seyirci ile ilgili "bir ayrışma, bir ötekileştirme" söz konusu mu?

"Ayrışma, ötekileştirmeden ziyade bölünme var diyebiliriz. Taraftarın duygularını sömürerek böldüler ne yazık ki. Tribünden çekilme diye kalıcı bir durumun var olduğunu düşünmüyorum. Geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon bu sorunu çözeceğiz"

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI KRİTER DEĞİL!

-10 Galatasaray şampiyonluğu görmüş olduğunuz için çok eleştiriliyorsunuz, bunu düşündüğünüzde geçmişe dönük size göre yaptığınız hayati hatalar nelerdir bi öz eleştiri yapar mısınız?

"Galatasaray şampiyonlukları görmek başarıda bir kriter değildir. Çarpıtılmış veya yanlış yorumlanmış istatistiki bilgi diyebiliriz buna. Zira ben 98 yılının 2. yarısında geldim. O sezon sonunda Galatasaray şampiyon oldu. O ara saha dışı etkenlerin ittirmesi olduğunu da bugün ortaya çıkan bazı kayıt ve itiraflardan anlamak mümkün. Galatasaray'ın o dönemdeki hegemonyasına biz son verdik. Sonra Beşiktaş'ın 100.yıl şampiyonluğu var. Sonraki dönemde iyi gidiyoruz, biz varız ve Denizli'de durduruluyoruz. Toparlanıyoruz yine şampiyon olmaya başlıyoruz, bu kez Trabzon maçı. O maçtan önce konunun o noktaya gelmesine çok iyi bakmak gerekiyor. Sonra yine toparlanıyoruz, bu kez de 3 Temmuz. Yetmiyor, 12 Mayıs, otobüs hadidesi… 3 Temmuz'un kimlere yaradığını iyi analiz etmek gerekiyor. Dolayısıyla, 9 2.liğin en az 4'ünde şampiyon olmamız gerekiyor kafadan. Böyle olunca da sizin söylediğiniz istatistik çöp oluyor. Ha özeleştiri tabi ki yapıyoruz bu başka bir konu. Ancak istatistikler gerçekleşirken yaşanan olayları gözardı ettiğinizde yanlış bir yorum ortaya çıkıyor"

-Aziz Yıldırım olarak son 3 yıl dediniz ve bu şekilde seçime giriyorsunuz.. Allah sağlık versin illa bir gün başkanlık döneminiz sonlanacak ve siz de seçimlerde başkan adayları için oy kullanacaksınız. İleride böyle bir durumda başkan adayı olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?

"Tüm adayları görmemiz gerekir"

-Yeni sezon transfer dönemine yönelik kulübün prensip anlaşmasına vardığı futbolcular oldu mu. Yani kısa vadede Fenerbahçe'ye gelecek yıldız futbolcu var mı?

"Seçimden sonra oturup bakacağız. Biz zaten sürekli olarak bu konuda çalışma halindeyiz"

EN İYİ SEZONUMUZ 2010-11 SEZONUYDU

-Başkanlık döneminizi düşündüğünüzde en iyi oyunu ne zaman oynadığınızı düşünüyorsunuz?

"2010-11 sezonunda artık Avrupa'da ismimizden söz ettirecek seviyeye gelmiştik"

-Fenerbahçe için en büyük hayaliniz ne?

"1 Milyon Üye ile yapılan bir seçim ve Fenerbahçe'nin Avrupa zirvesine abone olması"

Tek kelime ile cevap vermenizi istiyoruz? Sizin için ne ifade ediyor?

Fenerbahçe başkanlığını bir tarafa koyalım;

*Türkiye - VATAN

*Fenerbahçe: Aşk

*Aykut Kocaman: Adam

*Ferit Şahenk: Dost

*Emre Belözoğlu: Kaptan

*Obradovic: King

*Metris: Esaret

*Ali Koç: Diğer aday

*Kuyt: Enerji