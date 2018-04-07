Sabah'ın haberine göre, Sarı-Lacivert Derneği'nde katıldığı toplantıda sorulan soruya cevap veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, önümüzdeki seçimle birlikte son kez başkan adayı olacağını belirtti.

Aziz Yıldırım, daha önce de bu doğrultuda açıklamalar yapmış fakat kararından vazgeçmişti.