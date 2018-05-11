FETÖ/PDY’nin ‘Futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan ve Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda görülen, 108 sanığın Fenerbahçe’ye kumpas kurdukları iddiasıyla yargılandığı davada tarihi açıklama geldi...



Gazete Habertürk'ün haberine göre, terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in 19 yıl avukatlığını yapan sanıklardan Orhan Erdemli, Fenerbahçe’ye kumpas kurulduğunu mahkemede itiraf etti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ‘ Fenerbahçe kumpas’ davası Silivri’de devam ediyor. Sanık Orhan Erdemli savunmasında, “FETÖ’nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı” dedi.

‘AZİZ YILDIRIM’I VERİN AK ŞAM EVE GİDERSİNİZ’’



Savunmasında darbe girişimini FETÖ’nün yaptığından emin olduğunu da belirten sanık Erdemli, “Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı” ifadelerini kullandı. Erdemli, 3 Temmuz sürecinde operasyonu yapan emniyetçilere bunun hukuk dışı olduğunu aktardığını iddia ederek, o dönemde gözaltına alınan sanıklara, “Aziz Yıldırım’ı verin, akşama evdesiniz” denildiğini duyduğunu da beyan etti.