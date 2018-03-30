Fenerbahçe başkanlık seçimi, Türk spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Başkanı olarak görev yapan Aziz Yıldırım ve bir dönem Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Vekili görevini yapan Ali Koç, başkanlık seçiminde yarışacak. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Ülker Spor Arena'da gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık Seçimi, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 20 bin civarında kişinin oy kullanacağı seçimde Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü'nün şu anki başkanı Aziz Yıldırım yarışacak.

Üyelerin seçimde oy kullanabilmesi için aidat ödemeleri konusunda sorunlarının olmaması gerekiyor. Aidat konusunda bilgi almak için üyelerin mutlaka aidat.fenerbahce.org adresini ziyaret ederek bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şu anki başkanı Aziz Yıldırım, bugün yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün 2-3 Haziran'da yapacağı başkanlık seçimine aday olduğunu belirtti. 1998 yılından bu yana Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak görev yapan Aziz Yıldırım, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ BAŞKAN ADAYLIĞINI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AÇIKLAMIŞTI

1907 Derneği'nin 25. yılı kutlamalarında açıklamalarda bulunan Ali Koç, 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldığını belirterek başkan adayı olduğunu duyurmuştu. Ali Koç, yaptığı açıklamada "13 yıldır gururla sürdürdüğüm, 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararımı sizlere duyurmak istiyorum. Sebebi, Mayıs 2018'deki Fenerbahçe seçimi. Derneğin, Fenerbahçe siyasetine karışmasının doğru değil. Hepimizin ortak tutkusu Fenerbahçe için yapacağımız çok şey var. Seçim sürecinin daha şeffaf olması sebebiyle karar aldım. Sizlerden bir ricam var, lütfen benden duymadan hiçbir habere inanmayın. Zorlu bir süreç olacak. Sosyal medyada bana sahip çıkan, destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreç olacak. Sosyal medyada bana sahip çıkan, destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.