Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Yaklaşık 2,5 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ YÖNETİM KURULU

37. BAŞKAN OLDU



Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

TARAFTARLARIN BÜYÜK COŞKUSU

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı. Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı.

ALİ KOÇ, TARAFTARLARA GİTTİ

Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı. Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı. Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı. Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Kulübünde 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. İlk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, bu seçime kadar girdiği 12 kongrede kazanmıştı. Aziz Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'u geçmeyi başaramadı ve başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, sonuçları beklemeden seçim alanından ayrıldı. Yıldırım, sandıkların sayımı devam ederken sonuçların aleyhine çıkması üzerine seçim alanını terk etti.

GÜN BOYU ANBEAN YAŞANANLAR

- Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı.

- Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

ALİ KOÇ: AZİZ YILDIRIM'A KIZGIN DEĞİLİM



- Ülker Stadyumu'ndaki Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere" şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine de Koç, "Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" ifadelerini kullandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 31, 2018

EMRE BELÖZOĞLU OYUNU KULLANDI

- Fenerbahçe Genel Kurulu’nda oy verme işlemi bu sabah başladı. Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu, Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da oy kullanan isimler arasındaydı.

BİR ÜYE BAYGINLIK GEÇİRDİ



- Fenerbahçe Ülker Stadı’nda düzenlenen seçimli genel kurulda oy kullanma işlemleri sırasında bir kongre üyesi aşırı sıcak dolayısıyla baygınlık geçirdi. Kongre üyesi, gerçekleşen müdahalenin ardından sedyeyle oy kullanma alanının dışına taşındı.

- Sandıkları gezerken yoğun ilgiyle karşılaşan Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uzun süre sandıkları gezen ve üyelerle tek tek fotoğraf çektiren Koç, ardından locasına giderek gömleğini değiştirdi ve tekrar oy kullanma alanına geldi. Ali Koç'un sıcak nedeniyle ceketini çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Oy kullanma alanına girişte bekleyen Başkan Aziz Yıldırım ise bütün üyeleri tek tek karşılayıp elini sıktı. Aziz Yıldırım, sıcak nedeniyle bir süre sonra şapka taktı.

VOLKAN DEMİREL OYUNU KULLANDI

- Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel de Ülker Stadyumu’na gelerek oyunu kullanan isimler arasındaki yerini aldı. Burada üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Demirel, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALİ ŞEN OYUNU KULLANDI VE 'ALİ KOÇ KAZANACAK' DEDİ

- Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı kongresinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık için yarışırken, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Ali Şen de oy kullanmak için Ülker Stadyumu'na geldi. Oğlu Metin Şen, Ali Koç'un listesinde yer alan Ali Şen, oy kullandıktan sonra Ali Koç'u desteklediğini ifade etti. Koç'un, Aziz Yıldırım karşısındaki şansıyla ilgili olarak da yorum yapan Şen, "Kazanacak" diye konuştu.

BEKLENEN REKOR KIRILDI

- Saat 16:00 itibariyle kongrede kullanılan oy sayısı 20 bini aştı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 3, 2018

AYKUT KOCAMAN OY KULLANDI

- Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman Ülker Stadı’nda başkanlık seçimleri için oy kullandı. Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra divan kurulu üyeleriyle sohbet edip oyunu kullandı.

MEHMET ALİ AYDINLAR'A BÜYÜK TEPKİ

- Bir dönem Aziz Yıldırım’a karşı Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan ve bir dönemde Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Mehmet Ali Aydınlar’a tribünler büyük tepki gösterdi. 3 temmuz döneminde sarı-lacivertlilere karşı olan tutumundan dolayı hedeflerin merkezinde olan Aydınlar statta tribünlerden büyük tepki aldı. Aziz Yıldırım ile selamlaşıp bir süre sohbet eden Aydınlar daha sonra oyunu kullandı.

ALİ KOÇ ÜYELERLE TEZAHÜRAT YAPTI

- Fenerbahçe'de yapılan seçimli olağan genel kurulda oy verme işlemi devam ediyor. Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç, tribünlerde bulunan üyelerle beraber tezahüratlarda bulundu. ‘Sarı-lacivert Şampiyon Fener’ tezahüratlarına eşlik eden Koç, daha sonra da tribünlerden yükselen marşlara destek verdi.

ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI

- Ali Koç oyunu 16.30 sıralarında kullandı. 21 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ali Koç oyunu sandığa atarken, "Hayırlı uğurlu olsun, kazanan Fenerbahçe olsun" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM DA OYUNU KULLANDI



- Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda Aziz Yıldırım oyunu 16.50 sıralarında kullandı. Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ile birlikte 36 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım'ın oy pusulasını sandığa kızı Yaz attı. Başkan adayı Yıldırım basın mensuplarına ailesiyle birlikte poz verirken, "Herkese hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

21 BİN 350 KİŞİ



- Öte yandan kongrede kullanılan oy sayısının 21 bin 350 olduğu açıklandı.

- Saat 17.40 itibarıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına başlandı.