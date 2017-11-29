Fenerbahçe, Bernard'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha gelebilir...

Amkspor'un haberine göre orta sahasına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Shakhtar forması giyen Bernard'ı kadrosuna katmak istiyor. Hücumda birçok bölgede oynayabilen Bernard için Ukrayna kulübünün kapısını çalmaya hazırlanan Fenerbahçe, Haziran 2018'de kulübüyle sözleşmesi bitecek olan yıldız için uygun bir bonservis bedeli verip oyuncuyu Kış transfer döneminde transfer etmek istiyor.

Giuliano ve Josef de Souza sebebiyle Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Bernard, kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. 'Atom Karınca' lakaplı Bernard, Shakhtar formasıyla bu sezon 20 maçta 7 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Bernard - Shakhtar Donetsk

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