Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçının hakemi - Derbinin hakemi Ali Palabıyık

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

— HT Spor (@HTSpor) September 21, 2017

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

23 Eylül Cumartesi:

14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Ali Palabıyık

24 Eylül Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.30 Bursaspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan