Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde tarihte en çok kaç kırmızı kart çıktı

Dün geceki maçın ardından gösterilen kartlar tarihe adını yazdırdı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihinde ilk kez bir maçta 5 kırmızı kart çıktı ve bu bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Ezeli rakiplerin 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İnönü’de oynadıkları maçta 4 kırmızı kart çıkmıştı (Ali Eren, İlhan Mansız-Beşiktaş, Ümit Özat, Ceyhun Eriş-F.Bahçe). Öte yandan son 15 sezonda iki takım arasında oynanan 43 resmi maçta hakemler 33 kırmızı kart gösterdi.

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