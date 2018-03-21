Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş rövanş maçı 19 Nisan'da oynanacak. Yarı final rövanş karşılaşmalarının bir diğeri olan Galatasaray-TM Akhisarspor maçı da 18 Nisan'da oynanacak. Her iki mücadele de saat 20:30'da başlayacak.

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