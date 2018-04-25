Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 19 Nisan'da karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın maçı aşanan saha olayları, trübünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Ve merakla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili TFF kararını verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanacağı açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? İşte ertelenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı tarihi...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

O GÜN NE OLMUŞTU?

19 Nisan Perşembe günü; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Olaylardan yaklaşık yarım saat sonra maçın hakemler tarafından tatil edildiği açıklandı. Fenerbahçeli futbolcular da maçın tatil edildiğini öğrenince soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı. Kulübenin önünde başına yabancı madde gelen Güneş'in soyunma odası girişinde bir kez daha yerde kaldığı bildirildi. Başına 5 dikiş atılan Güneş'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.