Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı...

Yaşanan üzücü olayların ardından 'Şimdi ne olacak?' soruları sorulmaya başlandı.

NE KARAR ÇIKACAK?

Olaylı derbiyle ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. Federasyon, hakem Mete Kalkavan ve gözlemci Ahmet İbanoğlu'nun yanı sıra 4 temsilcinin raporları doğrultusunda son noktayı koyacak.

Yaşanan olayların ardından yoğun bir telefon trafiği yaşayan Federasyon, tatil edilen derbiyle ilgili kararını vermek için çarşamba günü toplanacak.

Öte yandan kararla ilgili değişik ihtimallerin olduğu belirtildi...

Şenol Güneş'in başının yarılmasının ardından oyunun devam edilmemesi yüzünden, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galip ilan edilmesi ağırlık kazandığı öne sürüldü.

Ancak olaylar sonrası Fenerbahçe cephesinden her türlü güvenlik önleminin aldığı yetkililere anlatıldı. Maçın tekrar oynanma ihtimalinin az da olsa bulunduğu vurgulandı.

Yaşanan üzücü olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecen olan Fenerbahçe'ye 2-3 maç saha kapatma cezası verileceği bildirildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe cezasını önümüzdeki sezon oynanacak olan Türkiye Kupası maçlarında çekecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tatil edilmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir. Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.