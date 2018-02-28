Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile derbide karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.