Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kim kazanır?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor...

Dev derbiyi kimin kazanacağını Habertürk okuyucularına soruyoruz...

— HT Spor (@HTSpor) September 21, 2017

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FENERBAHÇE SON DÖNEMDE OYNANAN DERBİLERDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.



Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada maç kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 13 lig maçının 8'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 13 lig maçında 21 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.



LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 122 kez karşılaştı. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 39 maçta da eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 134 golüne, siyah-beyazlılar 132 golle yanıt verdi.





FENERBAHÇE, EVİNDE SON 7 RESMİ MAÇI KAZANAMADI

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı. Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Fenerbahçe, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi. Fenerbahçe 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

GOLLER 7 FARKLI OYUNCUDAN

Derbi öncesi geride kalan 5 haftada iki takımda da atılan goller 7 farklı oyuncudan geldi. Beşiktaş'ta atılan 9 gol, Pepe, Cenk Tosun, Babel, Talisca, Tosic, Atiba ve Quaresma'dan gelirken, sarı lacivertli ekipte ise atılan 12 golde Valbuena, Skrtel, Alper, Dirar, Janssen, Ozan Tufan ve Guiliano'nun imzası bulunuyor.



DERBİNİN HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan hakem üçlüsü görev yapacak.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Robin van Persie, ve Martin Skrtel derbide forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'TA OĞUZHAN TAKIMA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçı olan Porto mücadelesinde sakatlanarak, sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup, derbide kadroda olacak. Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'a karşı forma giymeyen Oğuzhan'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbide siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de olacak.



TOSIC'İN CEZASI BİTTİ

Beşitaş'ta, ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic'in cezası sona erdi. Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Sırp futbolcu, görev verilmesi halinde derbide forma giyebilecek.

ADRIANO DERBİDE YOK

Geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinin 40. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Necip Uysal'a bırakan Adriano Correia, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncunun ligin 4. haftasında oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinden önce sağ dizinden sakatlık yaşadığı biliniyordu.

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