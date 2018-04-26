Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 58. dakikada tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmaya, Organize, Foto Film ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri de destek veriyor.
GERİYE DÖNÜK TAKİP YAPILDI
Korner atışları sırasında sahaya yabancı madde atan taraftarlar ile Şenol Güneş'in yaralandığı yerde olaya karışan taraftarlar tek tek tespit edildi. Şu ana kadar gözaltına alınan taraftar sayısı 45'i aşmıştı. Gözaltına alınan taraftarların, maç öncesi nerelerde toplandıkları, birlikte hareket edip etmedikleri, aralarında organik bir bağ olup olmadığı soruşturuldu. Olaya karışan taraftarların, geriye dönük olarak cep telefon kayıtları ve sosyal medya paylaşımları dahi incelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen derbi maçtaki ihlallerden dolayı Fenerbahçe'ye, sahasında 3 resmi maçı seyircisiz oynama cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 milyon lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Aynı müsabakada tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 65 bin lira para cezası alan Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da ihtar verildi.
Sarı-lacivertli ekipte, rakip takım mensubuna yönelik saldırı gerekçesiyle kulüp görevlilerinden Gökhan Uyanık'a 90 gün, Ali Bozan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.
Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza
PFDK, Beşiktaşlı oyunculardan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe'yi 1 maç men, rakip taraftarlarla tartışan Tolga Zengin'i ise 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırdı.
Cezalarını Spor Toto Süper Lig'de yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çeken iki oyuncu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.
Beşiktaş Kulübü ise Fenerbahçe karşılaşmasında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 45 bin lira, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 47 bin 500 lira para cezası aldı.
Öte yandan, siyah-beyazlı ekipte kulüp görevlisi Erdinç Gültekin'e, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
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