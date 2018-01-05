Gazete Habertürk'ün haberine göre; atalarımız ne güzel demiş: Ayağını yorganına göre uzatacaksın... Ama gelin görün ki Türk futbolunun lokomotifi olarak görünen 4 büyükler ayaklarını yorganın dışına fazlasıyla çıkarmış durumdalar. Niye mi? İşte özeti: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borcu 7 milyar lirayı aştı.
Geride bıraktığımız 2017 yılında açıklanan verilere göre toplam 2 milyar 585 milyon lira borcu olan Galatasaray, en borçlu kulüp konumunda yer aldı. Borç klasmanında ikinci sıradaki Beşiktaş’ın toplam yükümlülüğü, 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 lira. Fenerbahçe, 1 milyar 753 milyon 568 bin 653 liralık borçla üçüncü sırada bulunurken, Trabzonspor da 948 milyon 421 bin 15 liralık borçla 1 milyar sınırına dayanmış durumda.
TRABZON, BORÇ FIRTINASINA TUTULDU!
Kulüplerin 2012 yılındaki borçlarıyla 2017 yılındaki yükümlülükleri kıyaslandığında, yüzdelik olarak en fazla artış Trabzonspor’da yaşandı. Bordo-Mavili ekibin toplam borcu, son 5 yılda yüzde 432 artış gösterdi. Aynı dönemde Galatasaray’da yüzde 253, Beşiktaş’ta yüzde 222 ve Fenerbahçe’de yüzde 208’lik borç artışı meydana geldi.
BORÇLAR NASIL KAPANIR?
4 büyük kulüp 7,1 milyar liralık borcu, sadece lig yayın havuzundan kapatılmaya çalışılırsa, tam 13 sezon gerekiyor. (4 kulübün bu süre zarfında ligdeki tüm maçlarını kazanması ve borç miktarının artmaması lazım) Ligde tüm maçlarını kazandığı varsayılan 4 kulüp, ikişerli her sezon Devler Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde de en az çeyrek final oynarsa borcun kapanma süresi 6 sezona düşüyor. Ligdeki diğer 14 takımın devre dışı bırakılıp yayın gelirinin sadece dört büyük kulübe verilmesi halinde bile borçların kapanması için minimum 5 sezona ihtiyaç duyuluyor.
BU PARAYLA NELER YAPILIR?
180 Altınordu tesisi
18 Vodafone Park
62 Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi
65 Malatya Yeni Stadı
4 KULÜBÜN BORÇLARI NASIL ARTTI?
2012 - 2,1 milyar TL
2013 - 2,6 milyar TL
2014 - 3,5 milyar TL
2015 - 4,6 milyar TL
2016 - 5 milyar TL
2017 - 7,1 milyar TL
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