Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor...

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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado

YEDEKLER: Kameni, Erten, Neto ,İsmail, Ozan, Janssen, Oğuz Kağan, Mehmet Ekici, Valbuena, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

YEDEKLER: Tolga, Utku, Gökhan, Vida, Necip, Tolgay, Lens, Gökhan Töre, Mustafa, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Sarı-lacivertliler, bu sezon kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale geldi. Siyah-beyazlılar ise, kupada bu sezon sırasıyla Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale yükseldi.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan eşleşmenin ilk maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş veya Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda finale yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak. Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak. Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.

FENERBAHÇE KUPADA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

KUPA REKABETİNDE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

TOPLAM 21 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 21 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE 34 YIL SONRA ELEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.

ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

EŞLEŞMELER



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2

1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0

1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)

1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0

1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1

2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)

2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)

2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2

2016-2017 Sezonu: Son 16 turu (Fenerbahçe)

05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1

2017-2018 Sezonu: Yarı Final

01.03.2018 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 (İlk maç)

REKABETTE 347. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya geliyor... Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

GÜNEŞ - KOCAMAN REKABETİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takımın teknik direktörleri arasındaki rekabette Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, 17'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 kez takımlarının başında karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı saha kenarında 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 6 maçta da berabere kaldı.

Aykut Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemlerde birbirleriyle rakip oldu. Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te Türkiye Kupası maçında teknik adam olarak karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Kocaman'ın ekibi Malatyaspor'u 2-0'la geçerek tur atladı.

İki teknik adam, 13 yıl önce başlayan saha kenarındaki rekabette, 22. randevuya yarın Kadıköy'de çıkacak.

KOCAMAN, FENERBAHÇE'DE GÜNEŞ'E KARŞI İKİ KEZ KAYBETTİ

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı geçmişte başarılı bir performans ortaya koydu. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Şenol Güneş'e karşı 10 maçta sadece iki kez kaybetti. Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, bir kez mağlup oldu ve 2 maç berabere bitti.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı üç maça çıktı. Bu maçta taraflar birer galibiyet alırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Güneş'in, Kocamanlı Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor ve Beşiktaş'la birer galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 3-2 yendi. Bu sezon ligde Beşiktaş'ın başında Güneş, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Vodafone Park'ta 3-1 kazanmıştı.

GÜNEŞ, KOCAMAN'A KARŞI BEŞİKTAŞ'LA 3 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 9 maçta 3 galibiyet elde etti. Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kocaman, bu sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe'nin başında, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı karşısında galibiyet sevinci yaşamıştı. Sezonun ikinci yarısındaki maçta ise gülen taraf Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı oldu. İkilinin kupadaki rekabeti ise 2-2 sona erdi.

KOCAMAN'IN 23. DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerinin 23. derbisine çıkacak. Sarı-lacivertlileri 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, Fenerbahçe'yle 22 derbide 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide 3 kez kaybetti. Tecrübeli teknik adam yönetiminde sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 5 galibiyet alırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Kocaman'la Galatasaray'a karşı çıktığı 11 derbide ise 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı, 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

GÜNEŞ'LE DERBİLERDE 6 GALİBİYET

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı toplam 14 derbinin 6'sını kazandı. Söz konusu derbilerde Beşiktaş, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 8 maçta iki galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde Galatasaray'a ise hiç yenilmedi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla Galatasaray derbilerinde 4 galibiyet alırken, iki maç ise beraberlikle sona erdi.

KADIKÖY'DE DERBİLERİN HAKİMİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbilerde uzun süredir rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Evinde oynadığı son 22 karşılaşmada Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a ise 15 maçtır mağlup olmadı. Fenerbahçe, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te siyah-beyazlı rakibine karşı yaşadı.

BEŞİKTAŞ'A 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 15 resmi maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada mağlup olmadı. Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, 6'sından beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmediği son 15 resmi maç şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2012 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Kasım 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-0 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1