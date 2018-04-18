Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci finalisti belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçta Vodafone Park'ta 2-2 eşitlik sağlanmış ve karşılaşmadan Fenerbahçe avantajlı ayrılan taraf olmuştu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, canlı olarak ATV'den izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle sonlanmış ve Fenerbahçe Vodafone Park'tan avantajlı çıkan ekip olmuştu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe 5, Beşiktaş 2 kere galip geldi. 3 maç berabere sonlandı.

İki takım arasındaki son 10 maçta toplam 24 gol atıldı. Bu gollerin 14'ünü Fenerbahçe, 10'unu Beşiktaş attı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan son maçta Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Kupada Fenerbahçe'de en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle Roberto Soldado, Fernandao ve Alper Potuk bulunuyor.

Kupada Beşiktaş'ta en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Alvaro Negredo bulunuyor.

Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği 2012/2013 sezonundaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Beşiktaş evinde 3-2 kazanmıştı.

TUR İHTİMALLERİ

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

FENERBAHÇE, KUPADA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

17. FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı.

Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadı.

Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYET YA DA EN AZ 3-3 BERABERLİK YETİYOR

Fenerbahçe dış sahada aldığı 2-2 beraberlikle avantajlı olan taraf durumunda. Beşiktaş ise 2-2'lik dezavantaja rağmen Kadıköy'den finale kalacak bir skorla dönmek istiyor.

Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2'li skorla bitmesi halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek. Beşiktaş'ın mağlubiyeti, 0-0 ve 1-1'lik skorların oluşması durumunda ise finale çıkan taraf Fenerbahçe olacak.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE EN SON 13 YIL ÖNCE KAZANDI

Beşiktaş yarın akşam Fenerbahçe'yi yenerek finale kalırsa 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005'te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş'ın (Pancu'nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy'de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9'unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

BEŞİKTAŞ, KUPADA FENERBAHÇE'YE ÜSTÜN DURUMDA

Bundan önce 3'ü final olmak üzere 13 kez eşleşen iki takımdan Beşiktaş 6 Fenerbahçe 4 kez tur geçen taraf olurken 3 finalin tamamını Siyah Beyazlı takım kazandı.

İki takım arasındaki ilk final 1988-1989 sezonunda çift maç üzerinden oynandı ve 1-0 ve 2-1'lik skorlarla Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.2006 finalinde de gülen taraf yine Beşiktaş'tı. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan finali uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Siyah Beyazlıların Fenerbahçe ile karşılaştığı 3. final yine İzmir Atatürk Stadı'nda bu kez 2009 yılında oynandı. O sezon lig şampiyonluğunu da kazanan Kara Kartallar sahadan 4-2'lik bir zaferle ayrılarak ezeli rakibine karşı 3. finalden de galip çıktı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe finallerin haricinde 4'er kez çeyrek final ve yarı finalde birer kez de son 16 turunda eşleşti. Bu eşleşmelerin 6'sında Beşiktaş,4'ünde Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. İki takım kupada 21 kez karşılaşırken Siyah Beyazlıların 11,Sarı Lacivertlilerin (biri hükmen) 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozmayı başaramadı. Kupa maçlarında Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.