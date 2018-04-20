Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olayların ardından tatil edildi.

Olaylar şöyle gelişti:

İlk devrede Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, korner kullanırken sahaya yabancı madde atıldı, hakem Mete Kalkavan uyarıda bulundu. Aynı durum bir kez daha yaşandı. Hakem Kalkavan, yardımcılarını ve iki takımın kaptanlarını yanına çağırdı, onları uyardı. Bunun üzerine Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel trübünlere giderek, taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamalarını istedi.

Maçın ikinci yarısında, bu sefer takımların yedek kulübelerinin olduğu bölgede gerginlik çıktı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin ve Fenerbahçe taraftarları arasında bir tartışma yaşandı. Bu sırada Fenerbahçe taraftarlarının attıkları maddeler, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e isabet etti.

Şenol Güneş kafasına çarpan maddenin ardından yere düştü. Teknik adam kafasına kısa bir süre buz tuttuktan sonra soyunma odalarının olduğu bölgeye gitti. Beşiktaşlı oyuncular da onu izledi. O sırada hakemler de sahayı terk ederek soyunma odalarına gittiler. Maç 55'inci dakikada duraklatıldı. Fenerbahçeli oyuncular da bir süre sahada bekledikten sonra hakemlerin maçı tatil etmesiyle sahadan ayrıldı.

Güneş'in kafasına dikiş atıldığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Pepe, 30. dakikada Fenerbahçeli sporcu Josef de Souza'ya yaptığı faul sonrasında gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu pozisyonda Beiktaşlı Caner Erkin de hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maç 2-2 berabere bitmişti.

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