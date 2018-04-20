UMUR TALU: YERLİ FUTBOL, YABANCI MADDE
Hafızanda çok maç hala yeniden yeniden oynanıyorsa, bir Fenerbahçe- Beşiktaş kupa maçında aklına hemen Mehmet Ekşi ile Ferdinand gelir mesela.
Ekşi’yi kendi hiç unutamadı; Ferdinand’ı Aykut Kocaman da hatırlar.
Biri onca emeğine rağmen, sahaya cezalı çıkınca Beşiktaş’ın hükmen yenilgisine sebep olmuş, koca kulüpte günahı da kendi üstlenmişti hayat boyu.
Diğeri, İngiltere’de büyümeden önce bir yıl staj yaptı ama çalım üstüne çalımla efsanevi Schumacher’e golü efsane statüsünde!
Futbolda unutulmak kolay da unutulmaz olmak da bazen çok kolay! Bir kart veya iki çalım, hayat boyu o enstantanede kalıveriyorsun!
Bu maç kıpkırmızıda kaldı, kapkara tarih yazıldı!
Babel’in golü sessizce ofsayta kaydoldu ama... Bir de ama kaldı çizgide!
İlk 20 dakika Beşiktaş daha yerli yerindeydi, kendi sahasında gibiydi; Fenerbahçe, Dirar’ın sürpriz sol atağıyla yokladı. Bir sonraki yoklama Aatıf’la 19’daydı.
Gözün topta ama maçı ilk kim gerecek diye de bekliyorsun nedense!
İlk 25 temkin, itidal oyuna ve sinirlere hakim gibiydi. İlk 4 korner ile topun çoğu Beşiktaş’taydı.
29’da beklenen gerilim geldi işte. Pepe’nin ayakkabısı acele kırmızıya dönüştü. Ayak onun. Topu kaptıran hata onun değildi! Düdük de Kalkavan’ındı!
Beşiktaş’a 11 kişi oynamak haram. O an orta saha ve oyun üstünlüğünden vazgeçmiş oldu.
Bu durumun özeti: Beşiktaş hücum ederken kalesine döndü, geri dörtlüye tayin Medel kalesine atıyordu.
Beşiktaş 10 kişiyle kornerde 5-1’e ulaştığında, tribünler final eşiğindeki takımlarını sabote edip duruyordu.
Türkiye’de futbol hakikaten seviliyor mu?
Sevdiğin kadını öldürüyorsan, sevdiğin çocuğunu dövüyorsan, sevdiğini söylediklerini eziyorsan, futbol da işte öyle seviliyor!
Güneş 2. devre defansı tamamlayıp kontratak için Lens’le, santrforda Babel’le başladı.; Kocaman da Valbuena’yı aldı. Belki de ilk yarı almalıydı. Valbuena-Medel savaşında hiç kart çıkmaması ilginçti; kartların hepsi Pepe’ye gitmişti herhalde!
Skrtel’in Talisca’ya taammüden darbesi de aftan yararlandı! Maç Kalkavan’dan çıkmıştı artık.
Soldado’nun kaçırdığına Lens’in kaçırttığı eklendi. Esas keçiler kaçıyordu, akıl kaçıktı! Tribünler futbolu aşırı seviyordu! Tolga’yı çekmeye çalışan Güneş’i kafasını yarıp hastanelik edecek kadar.
İnanın Volkan en sakinlerdendi.
Böyle futbol, böyle kupalar, böyle derbi olmaz olsun!
Fenerbahçeli kimi taraftar takımlarının iyi olmasını istemiyor olmalı. Ya maça gelmiyor ya maçı alıp gidiyorlar! 11 yabancı maddeli futbolumuz!
Bu kupayı Akhisar’a verin!
ÇOK YAZIK
Önce Kalkavan maçı “yürüttü”, bir kısım sabotajcı da maçı toptan götürdü! Tribünlerin büyük kısmını, kulüpleri, herkesi esir alarak.
FAİK ÇETİNER: FUTBOL HAİNLERİ
İlk yarıda Pepe’nin atılmasıyla Beşiktaş eksik kalmıştı.
İkinci yarı 10 kişilik Beşiktaş ile 11 kişilik Fenerbahçe’nin mücadelesini yaklaşık 10 dakika izleyebildik. Neden mi, anlatalım.
Rakip 10 kişi, ilk maçta ki avantaj Fenerbahçe’de. yani finale yakın taraf ev sahibinde. Ama gel gör ki Fenerbahçeliyim diyerek tribünde yerini almış futbol hainleri hem hepimize bir utanç gecesi yaşatıyorlar hem de takımlarına en büyük kötülüğü yapıyorlardı.
Quaresma ve Caner’e korner attırmadılar. Sonra Şenol Güneş’in kafasına ve kulübeye yabancı madde yağdırdılar. İnanın bunu yapanların sayısı çok fazla değildi. Ama kurunun yanında yaş işte böyle yanıyordu. Gece futbol tarihimize utanç gecesi olarak geçecek. Kimin turu geçtiği, kimin final oynayacağı artık hiç umurumda değil. Tek dileğim bize bu utanç gecesini yaşatanların tek tek bulunup yakalanması. Onları statlarda değil. Futbolun konuşulduğu alanlarda bile gözükmüyor olmaları lazım.
Haydi herkes göreve.
BÜLENT YAVUZ: OFSAYT KRİTİK KIRMIZI DOĞRUYDU
Hakem Mete Kalkavan oyunu oynatabilme adına prosedürü doğru bir şekilde uyguladı. Ancak yedek kulübesinin etrafındaki seyircinin teknik kulübeye müdahalesi oradaki güvenlik güçlerine ait. Zaten farkında bile değildi. Ta ki Şenol Hoca yaralanıncaya kadar. Kalkavan olay yerinde manzarayı görünce yardımcılarını yanına alıp soyunma odasına gitti. Bu şartlar altında oyuna devam edemezdi. Etseydi daha büyük hadiseler olabilirdi. ‘Bu müsabakanın akıbeti ne olacak?’ derseniz. O da TFF yönetiminin kararınca şekillenecek. Ama ‘Fenerbahçe’ye büyük bir ceza gelecek’ diye düşünüyorum. Müsabakanın tatil edildiği dakikaya kadar olan bölümündeki hakem performansı bana göre başarılıydı. 10. dakikada Babel’in attığı bir gol var. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması kritik bir karar gibi geldi. Hakemin bunda günahı yok. Bunun dışında 29. dakikada Pepe’nin kırmızı kartla oyun dışı kalması son derece doğru bir karardı.
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