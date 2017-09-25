Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Ali Palabıyık 6 hafta dinlendirilecek

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Mahmutyazıcıoğlu, “Emek hırsızlığı yaptı, kasti olarak aleyhimize kararlar verdi. Kırmızı kartlar, verilmeyen penaltılar, verilen komik fauller. Tüm Türkiye hatta tüm dünya gördü yaşananları. İnanılmaz ve skandal bir hakem yönetimi’’ dedi.