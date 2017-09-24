Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçında bayrak krizi yaşandı

Ülker Stadı'ndaki derbi öncesinde iki takımın U21 ekipleri ligde karşı karşıya geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlı bayrağımızın yanında Fenebahçe ve TFF bayrağı yer alırken Beşiktaş bayrağı göndere çekilmedi. Bu durum tepki çekti.

Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Müsabakanın 63. dakikasında Mustafa Apardı'nın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı ancak yapılan FIFA başvurusu beklendiği için transfer tescil döneminde lisansı çıkarılamayan Makedon futbolcu Eljif Elmas, 18. doğum gününe bir gün olması nedeniyle maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş U21