Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sol bek için arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertli yöneticiler diğer yandan da bir kanat oyuncusu da transfer etmeyi planlıyorlar.

Bunun için de rota tanıdık bir isme çevrilmiş durumda. Sezon başında transferi gündeme gelen ancak Feyenoord’un yeniden sözleşme imzaladığı Bilal Başaçıkoğlu için nabız yoklanmaya başlandı. Genç oyuncu sözleşme yenilemesine rağmen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamadı ve sadece 5 lig maçında 95 dakika sahada kaldı. Bu görüntü karşısında hem Bilal hem de Feyenoord kulübü bu transfere sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi Bilal’i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

KAYSERİSPOR DA PEŞİNDE

Bu arada Bilal Başaçıkoğlu'nu transfer etmek isteyen tek kulüp Fenerbahçe değil. Bu sezon ligin ilk yarısında müthiş bir performans yakalayan Kayserispor da genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca bazı Avrupa kulüpleri de Bilal için devrede. Kısacası Fenerbahçe Bilal için son derece ısrarcı olmasına rağmen transfer hiç de kolay olmayacak.

ELJIF ELMAS GÜN SAYIYOR

Makedonya'da şu sıralar tatilde bulunan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’ı forma heyecanı bastı. 18 yaşına basmadığı için Sarı-Lacivertli ekibin as kadrosunda yer alamayan sadece U21 takımında boy gösterebilen genç yıldız yaş sorunun ortadan kalkmasıyla heyecanlı bir bekleyişe geçti. büyük ihtimalle Robin van Persie’nin gönderilmesiyle açılacak olan yabancı kontenjanında Eljif’in adı yazılacak ve ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacak.