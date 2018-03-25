Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kapsamında oynanacak hazırlık maçları için verilen milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'a 6-2 kaybetmişti. Fenerbahçe kariyerinde ilk kez 6 gol yiyen Volkan Demirel'in yediği ilk gol sosyal medyayı sallamıştı. Golü atan Bolusporlu Burak Asan o golü anlattı!

40 metreden attığı gol öncesinde maçla ilgili konuşan Burak, "Maça başlarken çok heyecanlıydım. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birine karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Takımım adına ilk golü atmak da bana nasip oldu. Volkan abi gibi önemli bir kaleciye gol atmak ayrıca mutluluk oldu" ifadelerini kullandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre 40 metreden attığı golü de anlatan Burak, "Volkan abi kalesinden uzaklaşmıştı. Antrenmanlarda devamlı şut çalışıyorum. Mesafe uzak olmasına rağmen şansımı denedim. Çalışmalarımın da etkisi oldu. Golden sonra nasıl sevineceğimi bilemedim, rüya zannettim." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de Gaziantepspor maçıyla birlikte çıkış yakalayacaklarına inandığını belirten genç futbolcu, kulüp başkanına ve teknik direktörüne kendisine şans verdikleri için teşekkür etti.

1997 doğumlu genç oyuncu, bu sezon Boluspor formasıyla 12'si ilk 11 olmak üzere 17 maçta forma giydi, 1 asist yaptı.