Süper Lig'de şampiyonluk yarışını olduğu kadar küme düşme hattını da yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, evinde Bursaspor'u ağırlıyor...
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FENERBAHÇE - BURSASPOR
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
TD: Aykut Kocaman
STAT: Ülker
SAAT: 16:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Fırat Aydınus
KANARYA 5 MAÇTIR DURDURULAMIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdürmek isterken Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak. Ligde son 5 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.
TİMSAH KAZANIRSA KALMAYI GARANTİLİYOR
Fenerbahçe şampiyonluk hesapları yaparken Bursaspor da ligde kalan iki haftada kümede kalma konusunda korku yaşamak istemiyor. Ligde kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor’u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Timsah’ın 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul’da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig’de kalmayı garantileyecek.
MOUSSA SOW'UN DUYGUSAL GÜNÜ
Fenerbahçe'de bir döneme imzasını atan ve taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Moussa Sow bugün Bursaspor forması ile Ülker Stadı’na çıkacak. Bursaspor’a sezonun ikinci yarısından itibaren dahil olan ve kiralık olarak forma giyen Senegalli yıldız için duygusal bir mücadele olacak. Golcü futbolcu, daha önce uzun yıllar oynadığı Fenerbahçe’ye karşı bu kez rakip olacak. Fenerbahçe formasıyla 185 maça çıkan Sow, burada 75 gol kaydederken, 32 de asist yapmıştı.
DİRAR İYİLEŞTİ, 4 OYUNCU SINIRDA
Bursaspor maçı öncesinde Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nabil Dirar iyileşti... Faslı yıldız önceki günkü ve dünkü idmanda takımdaki yerini aldı ve bugün de forma giyecek... Bu arada Fenerbahçe’de Nabil Dirar’ın yanı sıra Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor’la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
98. RANDEVU
Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.
Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
ÜLKER STADI
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