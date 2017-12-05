Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların taktik çalıştığı bildirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde takımda yer alan ve dizinde ağrısı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra Roberto Soldado ve Jose Fernandao'ya özel program uygulandı. Sakatlığı bulunan Mehmet Ekici'nin de tedavisine devam edildi.

Antrenmanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün "Polis Candır" projesi kapsamında Üsküdar Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri de izledi. Öğrenciler, sarı-lacivertli futbolcularla fotoğraf çekildi.

Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.