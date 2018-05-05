Fenerbahçe - Bursaspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Bursaspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Fenerbahçe 63 puanla 3. sırada, Bursaspor 39 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fenerbahçe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bursaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 139 kodlu maçı oynayanlar; Fenerbahçe galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Bursaspor galibiyet oranı 9.00. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Fenerbahçe son haftadaki Trabzonspor müsabasında 0-3 kazandı.

Bursaspor ise Gençlerbirliği karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, kendi sahasında 37 gol attı, 20 gol yedi.

Bursaspor, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bursaspor 18 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.