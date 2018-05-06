Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.
Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.
Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.
Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.
Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.
Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.
Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
STAT: Ülker
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Furkan, Shehu, Kembo, Batalla, Yusuf, Sow.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Er
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