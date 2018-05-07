ÖP VALBUENA'NIN ELİNİ

FAİK ÇETİNER

Maçın sonucu ve skoru hiç önemli değil. Aykut Kocaman yatsın kalksın, fikstür ve rakip avantajına dua etsin. Yoksa başı çok ama çok ağrırdı. Rakip avantajını da yabana atmayın. F.Bahçe son haftalarda hep kazanıyor ama hedefsiz takımlarla oynuyor. Rakipleri ne düşme hattında ne de Avrupa kovalıyorlar.

Maça gelince... Bursa akıllı ve mantıklı oynuyor, çok adamla savunma yapıyor. Rakibine geniş alanlar bırakmıyor. F.Bahçe ise çok adamla, iki kanat beki de dahil (Şener ve Hasan Ali) yükleniyor ama duvarı delemiyor. Şener ve Aatif, geçen haftalarda attıkları gollerden olacak, kaleyi gördü mü vuruyorlar. Vuruyorlar da çerçeveyi bulan top yok. Alper Potuk bir alem. Adam eksiltiyor, faul alıyor, faul yapınca çenesini konuşturuyor. Ama son hareketleri hiç beceremiyor. Hücumda en etkili isim; Giuliano, o da yalnız kalıyor. Rakibin kilidini açacak anahtar (Valbuena) ise her zaman olduğu gibi kulübede bekliyor. Devre biterken tribünler ‘Valbuena’ diye inliyor. Prensip sahibi hocamız Aykut Kocaman, kendisinin mi tribünlerin mi kararı bilinmez, ikinci yarıya Valbuena ile başlıyor. Zaten o girdikten sonra da beklenen oluyor, oyunun gidişatı tamamen değişiyor.

F.Bahçe atak oynayıp pozisyon bulmaya başlıyor. Ancak ani bir Bursaspor atağında Furkan’ın füzesiyle Kadıköy sessizliğe bürünüyor. Golü yiyen F.Bahçe’nin ise cevabı gecikmiyor. Yıllarca F.Bahçe’nin başarısı için mücadele eden Sow, Valbuena’nın serbest atışında topu aşırtma bir vuruşla kendi ağlarına yolluyor. Kendi kalesine gol atan Sow, bunun hemen akabinde Volkan’la karşı karşıya kaldığında topu içeri bırakamıyor. Sonra kritik dakikalar geliyor... Kocaman, Soldado ve Aatif’ın yerlerine Janssen ile Fernandao’yu sahaya sürüyor. Titi kırmızı kart görüyor, Bursaspor sahada 10 kişi kalıyor. F.Bahçe son bölümde rakip kaleyi ablukaya alıyor. Harun kalesinde direniyor ama son sözü Fernandao söylüyor ve maça noktayı koyuyor. F.Bahçe dün çok ama çok kritik bir galibiyet aldı. Aykut Kocaman’ın maçtan sonra anlatacaklarına kulak asmam. Herkesin doğrusu kendisine ama bilmeli ki futbolda duygusallık olmaz. Dünkü maçın özeti şudur: Öp Valbuena’nın elini.

VALBUENA

Ben yazmaktan sıkıldım... Bu oyuncu, F.Bahçe’nin en büyük silahı. Bunu bir tek ısrarla görmeyen de Aykut Kocaman. Yanılıyor muyum, ne dersiniz?

MOUSSA SOW

Dünkü maçın gidişatını değiştiren adamdı. Kendi kalesine gol attı, Volkan’la karşı karşıya mutlak bir golü kaçırdı. Dünkü maçtan sonra tahmin ediyorum ki en çok üzülen o olmuştur.

KULÜBEDEKİ YILDIZ VALBUENA

İBRAHİM YILDIZ

Son haftaların başarılı takımı Fenerbahçe galibiyet serisini ısrarla sürdürüyor. Şampiyonluk iddiasını kazanarak yine gösterdiler. Bursa maçının bu denli zor geçeceğini kimse beklemiyordu. Hafta arası sorun yaşayan hatta antrenmana çıkmayan Yeşil-Beyazlılar, belki de sezonun en çekişmeli maçını ortaya koydular.

Karşılaşmanın her iki devresi çok farklıydı. Oyuna iyi başlayan, topla daha çok oynayan ve pozisyonlar bulan Fenerbahçe’ydi. Sol kanadı iyi kullanan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali ve Aatif’la etkili toplar taşıdılar. Oyunu, Bursaspor ceza alanına yıktılar. Tek sorun son vuruşların yetersiz kalışıydı. Bursaspor’un çok iyi savunma yaptığını da vurgulamalıyız. Çok adamla alan daraltılar. Rakiplerine kelimenin tam anlamıyla adım attırmadılar. Boş bırakmadılar. Topa vurdurmadılar. Yakaladıkları topları rakip alana taşımaya çalıştılar.

Fenerbahçeli oyuncular rakip savunmanın arkasına sarkamayınca ilk yarı beklenen golü de yapamadılar. Sol kanadı iyi hatta çokça kullanan Sarı-Lacivertliler, sağ tarafı hiç kullanmayı düşünmediler. Son maçlarda iyi işler yapan Şener kendini gösteremedi.

İlk yarının iki önemli pozisyonu vardı. Birinde Volkan kalesini boşaltarak büyük bir risk alıp, savunmanın kaçırdığı Yusuf’a müdahale etti. Bir başka önemli dakika da Ertuğrul’un kaleye giden topu kafayla engellemesiydi.

İkinci yarı Aykut Kocaman tüm riskleri göze aldı. Elinde ki kozlarını sahaya sürerek sonuç almak istiyordu. Valbuena’nın sahaya çıkması yalnız maçı değil, seyirciyi de ateşledi. Fransız oyuncu, oyunun rengi oldu. Heyecanı attırdı. Aldığı her topu golcülerine aktarmayı başardı. Bursaspor, ilk yarının aksine oyunu önde oynamak istedi. Fenerbahçe’nin işi biraz daha kolaylaştı. Her iki takımın mücadele gücü, oyunda kalma isteği karşılaşmanın seyir zevkini yükseltti.

Kulübede ki yıldız Valbuena, yine kurtarıcı olma görevini fazlasıyla gösterdi. Fransız yıldız maçı çevirecek adam görevini artık içselleştirmiş. Daha önce ki moralsizliğini bir kenara atmış. Maçın önemli figürü olduğunun bilincinde. 45 dakikalık performansı en çok Aykut Kocaman’ı sevindirmiştir. Yenik duruma düşen Sarı-Lacivertliler’in, son dakikalar da ortaya koydukları enerji kelimenin tam anlamıyla müthişti. Yüksek tansiyon diyeceğimiz dakikaları iyi değerlendirdiler. Soğukkanlı ve dirençli oluşları galibiyette büyük rol oynadı.

H.ALİ MÜTHİŞTİ

Her geçen gün daha iyi oynayan Hasan Ali, dün sol açık gibiydi. Top taşıdı. Ortalar yaptı. Galibiyet golünün pasını verdi.

ALPER NEREDE?

Futbolundan daha çok magazin haberleriyle gündeme gelen Alper, yalnız kendine değil futbola da ihanet ediyor. Dün de sahanın en kötüsüydü.

KIRMIZI YÜZDE 100 DOĞRU

BÜLENT YAVUZ

Fenerbahçe - Bursaspor maçının hakemi Fırat Aydunus için kıyamet koparılıyor. Ben başka maç mı izledim? Hayretler içerisindeyim. Maçın 17. dakikasında Aatif-Barış mücadelesinde Aatif tam topa vurcakken ayağı Barış’ın ayağı üzerine geliyor burda kesinlikle pozisyon icabı bir müdahele var. Kırmızı kart asla olmaz. Kaleci Volkan ile Bursalı Yusuf’un karşı karşıya kaldığı pozsiyonda faul var ama kesinlike bariz gol şansı yoktu top kaleden uzaklaşıyordu. 51’de Titi’nin ceza alanı içersinde Josef De Sozua’ya bir müdahalesi var hakem ‘devam’ dedi penaltı verse cuk diye otururdu. 83’de kıyamet koptu. Herkes kırmızının yanlış olduğunu söylüyor. Hadi be ordan demek istiyorum. Bursalı oyuncu resmen tekme atıyor. Kitaptaki karşılığı kırmızı karttır. Hakemin kararı yüzde 100 doğruydu. Ancak bu pozisyon öncesinde Titi’ye Şener’in bir faulü var hakem bunu atladı bence faul vermeliydi. Titi, hakem faul vermeyince kendisi hesap kesmeye kalktı kırmızıyı da gördü.