Fenerbahçe camiası, Dilşad Terzioğlu ile Baturalp Soydaş'ın düğününde buluştu

Dirk Kuyt ve Raul Meireles, dün akşam FB TV spikerlerinden Dilşad Terzioğlu ile Fenerbahçe Futbol Takımı İdari İşler Sorumlusu Baturalp Soydaş dünyaevine girdiği düğüne katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Necdet Şentürk yaptı. Gecede asbaşkanlar Önder Fırat ve Ozan Balaban, yöneticiler Barış Aydil ve Cenk Başak, teknik direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya, kaptan Volkan Demirel ve futbolcular ile eski oyunculardan Emre Belözoğlu da yer aldı.

Raul Meireles'in düğünde sergilediği "Erik Dalı" performansı ise dikkatleri topladı...