Fenerbahçe cephesinden PFDK'ya sert tepki!

Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat, PFDK ve TFF'ye tepki gösterdi.
Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun F.Bahçe-Beşiktas derbisinin ardından verdiği cezalar Sarı-Lacivertliler tarafından şaşkınlıkla ve tepkiyle karşılandı. Özellikle Önder Fırat’a verilen 4 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin liralık ceza büyük bir haksızlık olarak yorumlandı. Federasyonun taraflı tutumunun verdiği bu cezalarla bir kez daha gösterdiği ifade edildi. Raporlarda Önder Fırat’ın hakeme yönelik sarf ettiği tek söz “Amma eyyam yaptın” olarak belirtilmesine rağmen böylesine ağır bir yaptırım uygulanması manidar bulundu. Önder Fırat, “Bu akılalmaz, orantısız, taraflı cezalar açık ve net olarak gösteriyor ki sözün bittiği yerdeyiz. Federasyon rengini net olarak belli etti. Bu cezalar neden iki sezon önümüzün kesildiğini, bu sezon da işimizin zor olduğunu anlatması açısından da ayrıca dikkat çekici” dedi.
''SUSA SUSA BUGÜNLERE GELDİK''
Fırat, “Akreditasyon kartım olmadığı için verilen bir aylık cezaya hiç itirazım yok. Ama ekstradan 3 ay anormal. Küfür yok, hakaret yok. Aferin mi diyecektim? Zaten susa susa bugünlere geldik. Bana veriyorlar 4 ay, Şenol Güneş 80 milyonun gözü önünde hakemlere küfür ediyor, hakaret ediyor, 1 maç... Onu da vermeselerdi! Ben hakemlerin yerinde olsam Şenol Güneş’in maçlarına bile çıkmam. Beşiktaş’ın yöneticisi ‘emek hırsızları’ diyor ceza almıyor. Bu kelimeyi kullandığı için geçmiş yıllarda aylarca ceza alan F.Bahçeli yönetici dolu. Bu nasıl tarafsızlık” diye konuştu. Bu arada, F.Bahçe’de yöneticiler aldıkları para cezalarını aynı Beşiktaş Kulübü’nde olduğu gibi kendi ceplerinden ödüyor. Önder Fırat bu konuda da “F.Bahçe’de yönetici kulübe yük mü bindirir? Bizde kimse bu paraları kulübe ödetmez. Kulübe ödeme zorunluluğu bile getirseler üzerine 100 bin lira daha koyup kulübe 200 bin lira olarak öderim” ifadelerini kullandı.
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