Comolli'nin imza töreni ertelendi

Fenerbahçe sportif direktör Comolli'nin imza töreninin Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce 12 Haziran Salı günü olarak duyurulan Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin imza töreni ve basın toplantısı, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir."