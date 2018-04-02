Fenerbahçe'de 3 Haziran’da yapılacak olan ve yeni başkanın belli olacağı olağan genel kurulda oy kullanacak üyeler için aidatlarını yatırma süresi sona erdi. Daha önceden yapılan açıklamaya göre ödemeler, önceki gün saat 19.00’da sona erdi. Bu uygulama, banka yoluyla ödeme yapacak üyeler için ise saat 00.00’da tamamlandı. Son gelen bilgilere göre ise bu tarihi kongre için 25 bine yakın üyenin aidatını yatırdığı öğrenilirken, kesin rakamın ise bir iki güne kadar netleşeceği belirtildi.

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