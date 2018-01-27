Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; İlk yarıda zor günler geçiren ve Osmanlıspor maçıyla birlikte büyük bir buhrana kapılan Fenerbahçe’de o maçın ardından başkan Aziz Yıldırım 6 maçlık paket prim sistemi açıklamıştı.
Ayrıca başkan Yıldırım futbolcuların ilk yarının son 6 maçını kazanmaları halinde 1.5 milyon Euro prim vadetmişti. Daha sonra Atiker Konyaspor deplasmanında takılan Kanarya’da bu primler hedef gerçekleşmediği için ödenmemiş ve futbolcularda bu durum moral bozukluğu yaratmıştı.
O dönemde Kocaman, yönetimden ikinci yarıda da benzer prim sisteminin sürmesini talep etmiş ve HABERTÜRK bu durumu okuyucularına duyurmuştu.
YENİLGİ HALİNDE ÖDENMEYECEK
Aykut Kocaman’ın ligin ikinci yarısı için de gündeme getirdiği bu talebi karşılıksız kalmadı. Başkan Aziz Yıldırım ikinci yarı için yeniden prim açıkladı. 3 maç üzerinden vadedilen prim sisteminin ilk ayağı Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından oluşuyor.
Bu üç maçın kazanılması halinde 750 bin Euro civarında bir prim dağıtılacak. 1 beraberlik halinde daha düşük bir miktar, fazlası veya yenilgi halinde ise primler iptal olacak. Daha sonraki Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş maçları için de bir prim açıklanacak ve bu primin daha yüksek olması bekleniyor. Bu süreçten başarıyla çıkılması durumunda bu şekilde 3+3 sistemini devam ettirmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi futbolcuları teşvik etmeyi ve Aykut Kocaman’ın elini rahatlatmayı planlıyor.
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