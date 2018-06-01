Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u karşı karşıya getirecek seçim öncesi önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi...

Sezonun devre arasında Aziz Yıldırım'la arasının açık olduğu bilinen Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem ile Fenerbahçe'ye sponsor olmuştu. Aydınlar'ın seçim öncesi bu sponsorluk anlaşmasını feshettiği öne sürüldü.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe ile Acıbadem Grubu arasında geçtiğimiz Ocak ayında yapılan sponsorluk anlaşması feshedildi. Acıbadem Grubu başkanı Mehmet Ali Aydınlar yaşanan bu gelişme ile ilgili; “Evet doğrudur… Geçen hafta 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sponsorluk sözleşmemizi feshettiğimizi kulübümüze bildirdik. 2018 yılı Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan'ın bizzat benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir görev olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk.

‘Açıkçası bu talebin öncesinde ilişkilerimizle ilgili genel durum ne olursa olsun ihtiyaç nedeniyle elimi taşın altına koymaya karar vermiştim. Bu his ve düşüncelerime karşın süreç bizi bambaşka bir alana, farklı tartışmaların içine çekti. Bu dönemde başkanlık yarışı başlamıştı ve ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum. Yapılan açıklamalar ve can sıkıcı yorumlar karşısında sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışında kalmak istedim. Ancak gerçekten çok üzüldüm ve çok yıprandım diyebilirim.

Sonuç olarak; sezonun sonuna geldik ve Fenerbahçe önemli bir seçime gidiyor. İki başkan adayı bu pazar günü Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek önemli bir seçim yaşayacak. Sonuç olarak ben o gün yaşanan maddi sorunlara katkıda bulunmaya çalışmıştım ve görevimi sezonun sonuna kadar da yerine getirdim. Artık Fenerbahçe yepyeni bir döneme giriyor. Böylece her iki başkan adayımızın da seçildikleri takdirde gelecek dönemde farklı açılımlar yaratacaklarını, sponsorlukla ilgili planlarını çok daha rahat bir şekilde uygulama fırsatı bulabileceklerini düşünüyor ve kendilerinin bu konuda önlerini açtığıma inanıyorum. Bundan sonra rahat bir şekilde hareket edip yeni sponsorluk anlaşmaları yapabilirler, çünkü biz artık olmayacağız.’