Fenerbahçe'de 25-26 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 2-3 Haziran'da gerçekleşecek seçimli olağan genel kurulda başkanlık için yarışan aday Ali Koç, "Kalpler Beraber" adlı toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 4 Haziran'dan sonra kulübün kasasına karşılıksız olarak ciddi bir katkı sağlayacağını dile getiren Koç, mevcut başkan ve diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'a da çağrıda bulundu. Ali Koç, mevcut yönetime sert sözlerle yüklendi.

Aziz Yıldırım'ın "Hiçbir kulüpte 16 ay önceden aday çıkmaz" ifadelerine yanıt veren Koç, "20 yılda sanki ilk defa aday olunuyormuş gibi! Bu seneye kadar altyapıdan hangi futbolcu çıktı ki! Pilot takım lazım diyoruz... Artık projeler hayata geçirilsin ve kazanan Fenerbahçe olsun. Bugüne kadar sabrettim ama bu akşam farklı yüzümüzü göstereceğiz... Hem projelerimizi hem de iddialara karşılık vereceğim. Bizim hiç bir zaman olmayan projemiz yok! Bizim amacımız yeniden camiayı canlandırmak ve şahlandırmak..." ifadelerini kullandı.

Projeleriyle ilgili konuşan Ali Koç, "Bana bir sürü yakıştırmalar oldu. 'Sponsor olmuyor, cimridir' iftiraları ile karşı karşıya kaldım. Bu konulara girmek beni üzüyor ama mütevazılığımızı yanlış anlıyorlar. Buradan yönetime sesleniyorum. 3 Temmuz'dan itibaren açalım defterleri bakalım kulübe kim ne kadar vermiş beraber inceleyelim..." sözleriyle çağrıda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNDA GÖRÜLMEMİŞ BİR KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

4 Haziran'da göreve gelmesiyle birlikte kulübün kasasına ciddi bir destek sağlayacağına vurgu yapan Ali Koç, "Mali sıkıntılarımız var. Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. 4 Haziran itibari ile kulübün kasasına karşılıksız olarak ciddi bir katkı yapacağız. Türk spor tarihinde daha önce hiç görülmemiş, çok ciddi bir maddi katkı sağlayacağız. Plansız, programsız bir şekilde transferin son gününde, kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuları kadroya katmaya çalışan zihniyeti değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

SERT SÖZLER!

Eleştirilere yanıt veren Koç, "Bunu da küçümsemeye başladılar. 'Beyaz atlı prens' demiş bana. Bu lakabı 'FETÖ'cü, terör örgütü' yerine yeğlerim! Siz gerçekten hesap kitap nedir bilmiyorsunuz. Mali olarak toplantıda sunduklarını bir değil. Rakamları gerçekçi konuşun! Çok önemli sponsorluk anlaşmamız hazır ve bugünden daha fazla olacağını garanti ederim. Sadece futbol branşında değil, diğer branşlarımızda da anlaşmalarımız hazır diyebiliriz... Bana söz verin ki kombineler çıktığı ilk haftada dünyaya göstereceğiz hepsini tüketebileceğimizi... Sizden söz istiyorum. Her sene kulübümüze 10 bin üye kazandıracağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin mali durumuna vurgu yapan Ali Koç, "Giderlerimizi indirmeliyiz. Açıklarımızı borçla kapatıyoruz. Borçlarımızı yeniden yapılandırmalıyız. Biz bir spor kulübüyüz. Arazilerimiz borçları karşılıyorsa neden onları satmıyoruz... Futbol anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Direksiyondaki teknik direktörü sürekli değiştiren, acele transferleri, kariyerinin son noktasına gelmiş oyuncu alımını yapan zihniyeti değiştireceğiz. Gereksiz ego yüzünden yapılan hataları ortadan kaldıracağız." sözleriyle, göreve geldiğinde ne yapacaklarına işaret etti.

"23 GÜN İÇİNDE ÇOK DAHA AĞIR HUSUSLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIM"

Başkan Yıldırım'a bir kez daha seslenen Ali Koç, "Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor! Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum. İnan edin ben kendimden sıkıldım. Çok istiyordum seçimi kazanan kim olursa olsun omuz omuza olmak! Ama korkuyorum ki 23 gün içinde çok daha ağır hususlarla karşı karşıya kalacağım." ifadelerini kullandı.